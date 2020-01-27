Магнитогорский подросток прикинулся зараженным коронавирусом и напугал народ

Подростки в Магнитогорске решили разыграть прохожих. Один из них притворился зараженным коронавирусом. Двое других его уволокли с улицы, напугав жителей города. Молодые люди решили, что это смешно.

На видео, которое опубликовал Telegram-канал Readovka, молодой человек внезапно упал в обморок посреди оживленной улицы в Магнитогорске. На лице у него была медицинская маска. Через считаные секунды неподалеку от него остановился микроавтобус, похожий на карету скорой помощи.

Из машины выбежали два других участника розыгрыша, одетые в малярные халаты. Лица шутников были закрыты. Они схватили упавшего товарища за руки и ноги и волоком потащили к машине. Бросив приятеля в микроавтобус, ребята закрыли дверь автомобиля и ретировались. Действо сопровождала музыка из сериала «Секретные материалы».

Свидетели происходящего в страхе расступались, чтобы дать дорогу «санитарам» и «больному». Многие и правда решили, что на их глазах госпитализировали зараженного коронавирусом: последние новости об этой загадочной болезни изрядно напугали россиян.

О первом случае заражения новым коронавирусом стало известно в конце 2019 года. Житель китайского города Ухань заболел первым. Он умер в начале января 2020 года. Сейчас, по последним данным, вирус унес жизни более 80 человек. Зараженными во всем мире считают приблизительно 3000 человек.

В России коронавирусом могли заразиться более 100 человек. Пока ни один случай не подтвердился, но отечественные медики находятся в состоянии полной готовности оказать помощь заболевшим. Вирус может маскироваться под другие болезни — ОРВИ или пневмонию. Если недуг вовремя не распознать, исход может оказаться трагичным. И вот это уже не смешно.