Пранки о коронавирусе устроили в столичном метро. Поздемка шутки не оценила

Пока одни борются за жизнь умирающих от коронавируса людей, другие устраивают пранки на тему инфекций. В столичной подземке заметили людей в защитных костюмах, которые прошлись по вагонам. В метро назвали такие шутки хулиганством и пообещали обратиться в полицию.

«Увидели тут несколько пранков на тему коронавируса в мосметро. На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство. В ближайшее время направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов», — сказано в Twitter московского метро.

Речь идет о пранке, который недавно устроили в подземке. В соцсетях появилось фото двух людей в желтых защитных комбинезонах, резиновых сапогах и респираторах.

Источник фото: Telegram-канал Метро Москвы

Пользователи утверждали, что они зашли в вагон на станции «Александровский сад». Мужчины прошли по всему вагону с группой из семи человек, которые сильно кашляли и внешне походили на китайцев.

«Подобные шутки вообще не уместны!» — написала одна из комментаторов под снимком в соцсети.

Такой пранк придумали на фоне сообщений о распространении смертельного коронавируса. Болезнь появилась в конце 2019 года в Китае. От инфекции уже погибли 637 человек, еще более 31 тысячи заразились.