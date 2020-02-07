Пранки о коронавирусе устроили в столичном метро. Поздемка шутки не оценила
«Увидели тут несколько пранков на тему коронавируса в мосметро. На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство. В ближайшее время направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов», — сказано в Twitter московского метро.
Речь идет о пранке, который недавно устроили в подземке. В соцсетях появилось фото двух людей в желтых защитных комбинезонах, резиновых сапогах и респираторах.
Пользователи утверждали, что они зашли в вагон на станции «Александровский сад». Мужчины прошли по всему вагону с группой из семи человек, которые сильно кашляли и внешне походили на китайцев.
«Подобные шутки вообще не уместны!» — написала одна из комментаторов под снимком в соцсети.
Такой пранк придумали на фоне сообщений о распространении смертельного коронавируса. Болезнь появилась в конце 2019 года в Китае. От инфекции уже погибли 637 человек, еще более 31 тысячи заразились.