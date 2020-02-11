Школьник в костюме химзащиты «спасал» людей от коронавируса в Тюмени. На него завели дело

В Тюмени на школьника завели административное дело после того, как он с друзьями разыграл жителей коронавирусом. Молодые люди бегали по городу в костюмах химзащиты и периодически принимались «спасать» людей.

Видеопранки появились в соцсетях 10 февраля. Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса объявил, что не имеет отношения к видео, а розыгрыш подготовил блогер. Пранкером оказался тюменский школьник, сообщило РИА «Новости».

«Действительно, была проверка. В настоящее время сотрудниками полиции установлен 17-летний житель областного центра, который вместе со своими знакомыми снял, а потом разместил в интернет видеоролик», — рассказали агентству в тюменском главке МВД.

Молодого человека привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Материалы на него, кроме того, направили в комиссию по делам несовершеннолетних.

Другие участники розыгрышей пока полицией не установлены.

На кадрах, которые публиковал паблик «Типичная Тюмень», двое молодых людей в противогазах бегают за «подхватившими коронавирус». Разыгрывая прохожих, они ограждали ленточкой территорию вокруг «больного» и постоянно произносили «коронавирус», чтобы ни у кого не возникло сомнений.

Коронавирус начал распространяться в Китае в конце декабря. За полтора месяца им заразились 42,6 тысячи человек, из них скончались более тысячи. В России было два случая, один из них как раз в Тюменской области.