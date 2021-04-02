Россия и страны Запада часто высылают дипломатов. Какие последствия несет такой жест?

Италия выслала двух сотрудников посольства России по подозрению в шпионаже. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия проявила агрессию, выслав трех дипломатов стран ЕС во время его приезда. Эксперты же рассказали «360», что в современной политике высылка сотрудников посольств несет символический характер и большого значения на самом деле не имеет.

Последние несколько дней для России выдались богатыми на события в дипломатическом пространстве. Во-первых, как сообщил Reuters, полиция Италии поймала капитана итальянского военно-морского флота, якобы передавшего секретные документы российскому военному в обмен на деньги. Оба были арестованы на автостоянке в Риме и обвинены в «серьезных преступлениях, связанных со шпионажем и государственной безопасностью».

Источник в полиции сообщил, что капитана звали Вальтер Биот, а данные он передал за 5000 евро (примерно 448 895 рублей). Есть также информация о том, что среди файлов, переданных итальянцем, были документы НАТО.

После этого Италия немедленно вызвала российского посла Сергея Разова и выслала двух российских дипломатов, которые, как полагают, были причастны к этому делу. МИД России выразил сожаление по поводу высылки, но отметил, что она не угрожает двусторонним отношениям. Кремль также заявил, что надеется, что две страны будут поддерживать позитивные и конструктивные отношения.

Это не первый подобный случай. В марте Болгария тоже выслала российских чиновников по подозрению в шпионаже, а Нидерланды сделали это в декабре.

Неудачная встреча

Во-вторых, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель в интервью для Frаnсе 24 признал, что его недавняя поездка в Россию «не увенчалась успехом».

Его визит в Москву запомнился сразу несколькими моментами. Во время его приезда Россия выслала из страны дипломатов Швеции, Польши и Германии за участие в несанкционированных митингах.

«Целью [визита] было проверить отношение России к Европейскому союзу, и ответ был ясен. Россия выбрала агрессию, изгнав европейских дипломатов во время визита, что противоречит всем дипломатическим правилам», — прокомментировал эти действия Боррель.

А министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ЕС «ненадежным партнером». Боррель заявил, что подобные заявления России в адрес ЕС несли нападающий характер. Однако, отметил, что оскорбительными они не были.

Некоторые европейские политики сочли всю эту историю унизительной и потребовали отставки Борреля. Он уходить с должности отказался, хоть и признал, что встреча особых результатов не принесла.

Как это трактовать?

Что вся эта цепь событий может означать для России? На самом деле ничего страшного и глобального. По словам политолога и помощника директора по международным делам Женевского центра демократического контроля над вооруженными силами Дэниела Уорнера, высылка российских дипломатов происходит исключительно со стороны западных стран. Учитывая то, что ЕС и США постоянно недовольны действиями Владимира Путина, в этом нет ничего удивительного. Они не знают, как еще выразить свое негодование, поэтому им только и остается высылать членов посольств.

«Я бы стал беспокоиться, если бы, например, Китай выслал российских дипломатов. А со стороны Запада это ожидаемые жесты», — сказал Уорнер.

Эксперт отметил, что высылка дипломатов — это символический жест в политической игре, имеющей несколько уровней. Например, сначала страна А может выразить протест стране Б, затем страна А может выслать дипломата страны Б, страна Б в свою очередь проделает то же самое, а следующим уровнем уже будет разговор о санкциях. Это такой символический жест, показывающий раздражение одной из сторон, но реальных последствий у истории обычно нет.

«В качестве аналогии представьте, что вы состоите в отношениях, и вы поругались со своим партнером. Он хочет взять вас за руку, а вы ее убираете от него. Высылка кого-то из членов посольства это примерно то же самое», — отметил собеседник «360».

Отчасти это можно воспринимать еще и как предупреждение, которое говорит: «я высылаю дипломата, потому что недоволен вашими действиями, и если вы продолжите в том же духе, то будут шаги посерьезнее».

Дипломат и заместитель руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека в России Георгий Кунадзе также отметил, что в таких действиях не нужно искать особенных жестов и манипуляций. Это довольно дежурные процедуры. Обычно страна, высылающая дипломатов первой, делает это с формулировкой «за действия несовместимые с дипломатическим статусом». Как правило за этим кроется разведывательная деятельность. Ну, а вторая сторона просто высылает дипломатов в ответ.

Такие действия могут приобрести более значительный характер, если ими злоупотребляют. Тогда это начинает выглядеть недружественно. По словам Кунадзе, решение России выслать европейских дипломатов, когда Боррель был в Москве, как раз один из таких случаев. Это было довольно необычным событием.

«Все-таки могли бы дождаться момента, когда он уедет. Это явно было недружественным шагом, и Боррель об этом сказал», — отметил дипломат.

Однако даже этот момент не несет под собой каких-то глобальных последствий.