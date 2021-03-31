Двух российских дипломатов вышлют из Италии

Итальянские власти выразили протест послу России из-за шпионажа и объявили о высылке из страны двух сотрудников дипмиссии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

«В связи с вызовом в министерство иностранных дел посла России в Италии мы передали последнему твердый протест итальянского правительства и уведомили о немедленном выдворении двух российских официальных лиц, причастных к этому очень серьезному делу», — заявил он.

В минувший вторник, 30 марта, сотрудники полиции задержали в Риме итальянского военного и офицера при российском посольстве по подозрению в шпионаже.

Как сообщила газета La Stampa, военнослужащий передал сотруднику российского посольства секретные документы за взятку в пять тысяч евро. По данным издания, мужчин задержали в ходе передаче денег. В данный момент итальянского военного арестовали.

В посольстве России в Риме подтвердили, что задержан сотрудник аппарата военного атташе. В ведомстве заявили, что выясняют все обстоятельства случившегося. После задержания российского офицера в министерство иностранных дел Италии вызвали российского посла Сергея Разова.