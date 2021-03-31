Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о «нападении» во время поездки в Москву. Так он ответил на вопрос о якобы оскорблении со стороны России.

«Это нападение, а не оскорбление», — заявил Боррель в интервью телеканала France 24 в ответ на вопрос о якобы оскорблениях российской стороной в феврале.

По словам дипломата, сейчас отношения России и Евросоюза находятся «в мертвой точке». Боррель приезжал в Москву в феврале 2021 года. После этого визита он заявил о необходимости объявить новые санкции. Ограничения начали действовать в начале марта. В список попали руководители правоохранительных органов.

Россия назвала решение «тупиковым и неправовым путем». Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова развивать отношения с Евросоюзом, основываясь на принципах равноправия и поиска балансов интересов. При этом он напомнил, что Россия против любых попыток «наказать» страну на международной арене.

Ранее Боррель говорил, что считает Россию опасным соседом. По его словам, Москва якобы желает объединиться с Пекином для противостояния странам Европы.