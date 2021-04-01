Боррель обвинил Россию в «агрессии» из-за высылки дипломатов

Решение Москвы выслать из страны трех европейских дипломатов в начале февраля Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал «агрессией».

Глава европейской дипломатии рассказал в интервью телеканалу France 24, что целью его поездки в российскую столицу в начале февраля была проверка отношения Москвы к Евросоюзу. Как считает Боррель, ответ «был ясным» и «агрессивным».

«Я был не унижен, а скорее столкнулся с агрессией. Когда кого-то приглашают и пользуются его визитом, чтобы объявить о высылке дипломатов, это уже не унижение, а проявление агрессии», — сказал глава европейской дипломатии. Он добавил, что такие вещи не делают в дипломатических отношениях между странами, желающими поддерживать хорошие связи.

Также в интервью Боррель заявил о «нападении» во время поездки в Москву. Так он ответил на вопрос о якобы оскорблении со стороны России.

Жозеп Боррель прибыл в Москву с визитом 4 февраля. На следующий день МИД сообщил, что дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и покинут Россию. При этом глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что высылка дипломатов не была приурочена к визиту главы европейской дипломатии.

После своего визита Боррель заявил о необходимости объявить новые санкции. Ограничения начали действовать в начале марта. В список попали руководители правоохранительных органов.