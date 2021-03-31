Москва выразила сожаление из-за высылки российских дипломатов из Италии

Из Италии выслали двух российских дипломатов на фоне шпионского скандала. В МИД РФ выразили сожаление, что так произошло. Об ответных мерах во внешнеполитическом ведомстве сообщат позже.

«Выражаем сожаление в связи с высылкой из Рима двух сотрудников российского посольства. Выясняем обстоятельства принятия данного решения. О наших возможных шагах в связи с акцией, не соответствующей уровню двусторонних отношении, объявим дополнительно», — заявили изданию «Подъем» в МИД.

30 марта в Риме задержали двух человек, которых заподозрили в шпионаже в пользу России. Как пишут местные СМИ со ссылкой на полицию, это офицер при российском посольстве и офицер ВМС Италии. Как написала газета La Repubblica, итальянский военный передал россиянину документы и получил деньги на территории ведомства. После этого в МИД Италии вызвали российского посла Сергея Разова.

Представителю России выразили протест и объявили о высылке из страны двух сотрудников дипмиссии, причастных причастных «к этому очень серьезному делу».