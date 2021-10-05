Пользователи массово перешли в Telegram после сбоя в Facebook. Мессенджер действительно безопаснее?

После глобального сбоя в работе социальных сетей в СМИ появилась информация об очень крупной утечке данных пользователей Facebook. Предположительно, в свободном доступе оказались имена, адреса электронной почты, телефонные номера и ID более полутора миллиардов людей. После сбоя многие пользователи перешли на Telegram, но абсолютно безопасных приложений не бывает.

Глобальный сбой

Вечером 4 октября люди по всему миру лишились доступа к Facebook, Instagram и WhatsApp. Сбой длился более шести часов. Из-за наплыва новых пользователей проблемы начались в других социальных сетях: Twitter, Telegram, TikTok, Snapchat, Google и даже Amazon.

Уже 5 октября Facebook объявил причину глобального сбоя.

«Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь», — заявили в компании.

Сбой в сетевом трафике оказал эффект домино на способ связи центров обработки данных, что и привело к остановке работы служб соцсети.

В Сеть могли утечь данные более полутора миллиардов пользователей Facebook. Они включали в себя имена, адреса электронной почты, телефонные номера, ID и даже геолокации людей. Приобрести их можно было якобы на одном популярном хакерском сайте.

В Facebook опровергли эти данные, отметив, что нет никаких доказательств утечки.

Почему есть сбои?

Это не первый раз, когда появляются новости о сливе данных из Facebook. В то же время у аналогичного мессенджера Telegram таких проблем не наблюдается. По словам эксперта в цифровой экономике и генерального директора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, на это есть несколько причин.

Во-первых, к Telegram сложнее подобрать пароли, потому что у большинства людей стоит авторизация посредством СМС. Одно дело — подбирать пароли просто к почте, а другое — к СМС с авторизацией.

«Во-вторых, в экосистеме Facebook есть огромное количество приложений, виджетов, кнопок и баннеров. Он более популярен. И все это хорошее подспорье для фишинга — сбора логинов и паролей в полуавтоматическом режиме», — отметил эксперт.

Он также заявил, что сбой с вероятностью в почти 100% не имел никакого отношения к сливу данных. Технически выкачка и кража данных никак не могут быть связаны с таким серьезным сбоем.

Безопасность в Сети

Обезопасить себя от подобного слива данных фактически невозможно. Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов подчеркнул, что безопасных мессенджеров не существует.

«Безопасный мессенджер — это бумажное письмо, которое вы отправите „Почтой России“. Все, что вы держите в общедоступном электронном виде, не является безопасным», — заявил он.

Если говорить о мерах, которыми можно минимизировать ущерб, то тут есть несколько пунктов. Во-первых, нужно смотреть, какими данными в каких соцсетях вы делитесь, и стараться давать их по минимуму.

Часто социальные сети предлагают возможность входа в другое приложение. Так делать тоже нельзя. А еще нужно забыть о функции сохранения логинов и паролей в браузере.

«При возможности регистрируйтесь под вымышленными именами и никами, указывая недействующие телефонные номера и почтовые адреса либо специально выделенные для этих целей почтовые ящики и сим-карты», — сказал Виталий Вехов.

Щельцин тоже отметил, что понятие безопасности в интернете является относительным. Он провел аналогию с бронированной машиной. Человек может находиться в самом безопасном на свете автомобиле, но если он решит открыть дверь и к нему в машину что-то влетит, то он не может предъявить претензию производителю. То же самое и в работе мессенджеров. Когда человек устанавливает приложение в операционной системе, которую не контролирует мессенджер, это уже небезопасно.

«Мессенджеры обычно привязаны к сим-картам, которые можно перевыпустить. В таком ключе WhatsApp, Viber и Telegram находятся на одном уровне. Если сравнивать чисто технические оболочки, то у Telegram они сильнее, и в них действительно можно верить», — в заключение добавил эксперт.