Компания Facebook назвала причину глобального сбоя в работе

Сбой в работе соцсети Facebook произошел из-за изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов. Об этом сообщили инженеры американской компании.

«Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь», — сказано в публикации инженеров Facebook.

Специалисты добавили, что сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи центров обработки данных. Из-за этого службы соцсети перестали функционировать.

Facebook подчеркнул, что глобальный сбой в этой соцсети, а также в Instagram и WhatsApp не повлиял на безопасность личных данных пользователей, конфиденциальная информация не была раскрыта.

Facebook, Instagram, WhatsApp и некоторые другие приложений, которые входят в состав корпорации, 4 октября почти на семь часов оказались недоступны для пользователей.

По данным Downdetector, для Fасеbооk это был самый крупный сбой за его историю.