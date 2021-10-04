DarkNet выставил на продажу данные 1,5 млрд пользователей Facebook

В Сети появилась неподтвержденная информация о сливе данных 1,5 миллиардов пользователей Facebook. В объявлении, размещенном на DarkNet, сказано, что сведения были украдены в этом году и содержат электронные адреса и телефонные номера.

Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». На скрине видно, что объявление было опубликовано 22 сентября. Продавец также предлагает потенциальным покупателям «пробник» из данных на 20 пользователей.

Источник фото: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Компания Cyberint и издание Financial Times (FT) провели исследование и выяснили, что хакеры начали гораздо чаще использовать Telegram для обмена и продажи украденных данных. По их мнению, мессенджер стал альтернативой DarkNet.