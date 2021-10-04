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    04 октября 2021, 22:06

    DarkNet выставил на продажу данные 1,5 млрд пользователей Facebook

    Анастасия Кукова

    В Сети появилась неподтвержденная информация о сливе данных 1,5 миллиардов пользователей Facebook. В объявлении, размещенном на DarkNet, сказано, что сведения были украдены в этом году и содержат электронные адреса и телефонные номера.

    DarkNet выставил на продажу данные 1,5 млрд пользователей Facebook

    Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». На скрине видно, что объявление было опубликовано 22 сентября. Продавец также предлагает потенциальным покупателям «пробник» из данных на 20 пользователей.

    DarkNet выставил на продажу данные 1,5 млрд пользователей Facebook | Изображение 1Источник фото: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

    Компания Cyberint и издание Financial Times (FT) провели исследование и выяснили, что хакеры начали гораздо чаще использовать Telegram для обмена и продажи украденных данных. По их мнению, мессенджер стал альтернативой DarkNet.