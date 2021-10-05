Зафиксированы сбои в работе банков, лоукостеров и стриминговых сервисов

Пользователи сообщили о проблемах с мобильным приложением Snapchat. Из них 60% пожаловались на сбои в его работе, 26% рассказали о трудностях при соединении с сервером, о трудностях со входом в аккаунт заявили 13% пользователей.

Данные привел отслеживающий сбои популярных сервисов сайт Downdetector.

Стало также известно, что 50% клиентов Bank of America пожаловались на проблемы с онлайн-банкингом, 30% — на мобильный банкинг. Не смогли войти онлайн в свой личный кабинет 19% пользователей.

По данным Downdetector, сбой в работе Facebook стал крупнейшим за всю историю наблюдений. Со всего мира пришло 10,6 миллиона сообщений о проблемах.

Пользователи также заявили о проблемах с Tinder, Netflix, Zoom, Twitter, LinkedIn, Coinbase и YouTube. О неполадках говорили пользователи Viber. Приложение не грузится у 47%, сообщения не отправляются у 28%, 25% не смогли авторизоваться.

Появились также сведения о сбоях в работе сайта и приложений одного из крупнейших лоукостеров США Southwest Airlines. На веб-сайт не могут зайти 45% пользователей, у 42% не получается авторизоваться, у 14% не загружается приложение. В работе сайта крупнейшей американской авиакомпании American Airlines тоже произошли неполадки.

В Telegram за последние часы зарегистрировалось более 50 миллионов новых пользователей.

Facebook и Instagram начали открываться у части пользователей примерно к 01:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что были зафиксированы сбои в работе самой популярной в мире бесплатной почтовой службы Gmail.