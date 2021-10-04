Большие новости 4 октября: масштабный сбой парализовал соцсети, в России появился День отца, ВМФ получит ракету «Циркон»

Масштабный сбой произошел в работе принадлежащих компании Facebook сервисов — WhatsApp и Instagram. Президент РФ Владимир Путин ввел в стране День отца, праздник стал всероссийским. В ВМФ после испытаний поставят гиперзвуковую ракету «Циркон». Ее невозможно сбить, и аналогов такого оружия нет во всем мире. Об этих и других новостях в России и мире за 4 октября — в дайджесте «360».

WhatsApp и Instagram упали

На неполадки в мессенджере и социальной сети пожаловались вечером 4 октября. Проблемы возникли во многих странах, включая Россию и США. Большинство пользователей — 51% — заявили, что у них не работает приложение. Еще 29% не смогли открыть сайт, а у каждого пятого отсутствовало подключение к серверу.

Журналист The New York Times Райан Мак написал в Twitter, что также не работают внутренние инструменты и коммуникационные платформы Facebook, в том числе Workplace.

День отца в России

Владимир Путин ввел День отца в РФ, сделав его всероссийским праздником. Отмечать его будут каждое третье воскресенье октября. Установили дату ради укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.

Аналогичные торжества есть во многих странах, но в большинство из них оно пришло из Соединенных Штатов.

Гиперзвуковой «Циркон»

Перовые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» провели в акватории Баренцева моря. Выпущенная с подлодки «Северодвинск» боеголовка успешно поразила цель. Сбить новую ракету невозможно, а в мире нет ее аналогов.

Не исключено, что в 2022 году «Циркон» пополнит вооружение ВМФ РФ. В Минобороны отметили, что уже ведется работа над увеличением скорости и дальности российских гиперзвуковых ракет.

Подработка для пенсионеров

Россиянам пенсионного возраста предложили подрабатывать, если им не хватает средств к существованию. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, глава президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил, что чудес не бывает.

«Если есть силы и возможности, где-то подрабатывать. <…> Можно обратиться за какой-то разовой материальной помощью, но все равно она будет разовой», — сказал он.

Вакцинация по плану

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил внести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. Глава региона подчеркнул, что большинство пациентов подмосковных стационаров не привиты.

В клиники Подмосковья попадают 600-650 человек ежедневно, выписываются — 530-570. На ИВЛ находятся 350 больных COVID-19.

«Досье Пандоры»

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал «Досье Пандоры». В нем рассказывается о связи мировых лидеров и звезд с офшорными схемами.

В досье упомянуты испанский певец Хулио Иглесиас, певица Шакира и супермодель Клаудия Шиффер, а также глава Украины Владимир Зеленский.