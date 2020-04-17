Как общаться с полицейскими при проверке во время режима пропусков. Инструкция

Сразу в нескольких регионах России действует режим пропусков. Их проверяют сотрудники полиции, ГИБДД и Росгвардии — на улице или дороге вас могут остановить и попросить объяснить, почему вы вышли из дома. Очень важно вести себя корректно и не вступать в конфликты. «360» рассказывает, в каких случаях вас могут увезти в отделение, какие документы нужно носить с собой и что говорить полицейским, если вас остановили.

До ситуации с коронавирусом у полицейских был ограниченный набор случаев, когда они могли проверять документы у человека на улице. Но из-за режима самоизоляции многое поменялось. Теперь сотрудники МВД могут остановить любого человека, чтобы проверить у него пропуск, а данные на документе сравнить с паспортными.

Такие меры связаны с тем, что с каждым днем зараженных коронавирусом становится все больше. И происходит это в том числе из-за того, что люди не хотят сидеть дома, а продолжают гулять, ездить по своим делам, которые можно отложить. «360» уже писал, как нарушители режима самоизоляции вредят всем нам, но все-таки есть ситуации, когда выйти из дома необходимо.

Для таких людей сделали пропуска. Их ввели 15 апреля в Москве и Подмосковье. Документы необходимы жителям региона, если они передвигаются на личном или служебном автомобиле, такси или общественном транспорте.

Кроме того, Мосгордума 17 апреля сообщила, что жители столицы, идущие в аптеку или магазин, должны иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания в любой письменной форме.

Как общаться с полицейскими

Сотрудники полиции могут подойти к вам на улице и попросить объяснить причину выхода из дома. Если вы вышли в магазин, аптеку, погулять с собакой или выкинуть мусор, то пропуск не нужен. В этом случае на вопрос представителя власти нужно спокойно рассказать о причинах выхода. Чем лучше объясните, тем меньше подозрений создадите и быстрее закончите дела.

Спорить и ругаться с представителями власти бессмысленно, у них достаточно работы в ситуации с самоизоляцией, да и нарушителей полно: на 17 апреля нарушителям самоизоляции в Москве выписали штрафы на общую сумму 54 миллиона рублей, а за три дня в области остановили почти 500 человек, чтобы проверить пропуска и документы.

«Вежливая спокойная беседа эффективней, во много раз и во многих случаях оборачивается предупреждением и отсутствием протокола», — сказал «Экспресс-газете» адвокат Роман Норман.

Не пытайтесь убежать от полицейских, оттолкнуть их — вообще не прикасайтесь к людям в форме. Ваши действия могут расценить как неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции — это статья в КоАП, по которой вас могут задержать, оштрафовать и даже арестовать на 15 суток.

Когда не нужен пропуск, но вас остановили

Чтобы пойти в магазин, выбросить мусор и выгулять собаку, пропуск не нужен. Однако у полиции могут возникнуть вопросы, если вы делаете что-то из перечисленного далеко от места пребывания.

«Например, идете вы в магазин за продуктами, возьмите с собой паспорт, для себя определите — я иду в такой-то магазин за хлебом, сыром, помидорами. И в случае, если вас остановит полицейский патруль с вопросом: „Куда и зачем вы идете?“, — вы ответите, что идете из дома, по адресу такому-то (покажите паспорт с пропиской при необходимости) в такой-то ближайший магазин за продуктами. На этом вопрос должен быть исчерпан», — сказал сайту «ФедералПресс» старший юрист Юридической компании a.t.Legal Антон Плохов.

Как подтвердить, что вы живете рядом

Подтверждение о фактическом месте жилья можно показать в письменной форме. Лучше, если это регистрация в паспорте или договор аренды.

Но многие живут не по месту прописки и без договора аренды. Адвокат Андрей Некрасов объяснил «360», что делать в такой ситуации.

Просто заявление собственника в свободной форме о том, что такой-то имеет право жить там Андрей Некрасов.

Источник фото: РИА «Новости»/Кирилл Брага

Какие документы носить с собой

Всегда берите с собой паспорт. Если вам нужен пропуск, нужно сохранить его на телефон, а лучше распечатать или записать на бумаге и вложить в паспорт. В Москве для поездок нужен цифровой пропуск (то есть состоящий из цифр), в Подмосковье — QR-код.

Есть пропуск, но забыли паспорт дома. Если вас остановят полицейские по дороге к метро, то все равно потребуют паспорт. Если его не окажется, вас могут отвезти в отдел полиции устанавливать личность и подтверждать, что пропуск принадлежит именно вам.

Нет ни пропуска, ни паспорта: вас также отвезут в отделение. Помимо длительного процесса установления личности, человеку выпишут штраф за нарушение режима самоизоляции.

Помните, что отсутствие документа, подтверждающего личность, даже в обычное время дает право сотрудникам полиции задержать человека на 48 часов до установления личности.

Даже если вас везут в отделение, не надо паниковать или скандалить. Штраф — не повод вступать в конфликт с полицией. Лучше оплатить его и в следующий раз быть внимательнее.

Разовый пропуск можно оформлять только дважды в неделю. Если вы оформили разрешение, но не воспользовались им, то в следующий раз вам придется делать другой документ. И правоохранители, если будут проверять документ, точно выяснят, на какую он дату.

Не оставляйте детей одних

В пятницу «360» писал о двух детях из Башкирии, которые ехали домой одни на такси, а потом попали в полицию. В регионе действует комендантский час, согласно которому несовершеннолетние могут выходить из дома только с 13:00 до 18:00. Тринадцатилетнюю девочку и ее семилетнего брата обнаружили в более поздний час.

Это показательная история даже для родителей из Москвы и Подмосковья. Не пускайте своих детей одних куда-либо во время режима самоизоляции. Следует помнить, что сотрудники полиции имеют право отвезти несовершеннолетнего в отдел полиции до тех пор, пока за ним не приедут родные.