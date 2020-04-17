Нарушителям самоизоляции в Москве выписали штрафы на общую сумму 54 млн рублей

Правоохранители за сутки составили 1,5 тысячи протоколов за нарушение режима самоизоляции в Москве. Всего на жителей города оформили более 13,5 тысячи протоколов на сумму 54 миллиона рублей.

«Если рассматривать период с предыдущих выходных, когда сотрудники полиции стали уже не только активно патрулировать, но и привлекать к административной ответственности, то у нас на сегодняшний день составлено более 13,5 тысячи протоколов об административных правонарушениях», — цитирует ТАСС начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.

Он добавил, что общая сумма всех выписанных протоколов составила 54 миллиона рублей. За прошедшие сутки сотрудники полиции зафиксировали 1,5 тысячи нарушений. Протоколы отправляют в Объединение административно-технических инспекций, где их рассматривают и выписывают штрафы.

«Наиболее часто нарушают установленные ограничения более молодые и активные — это молодежь и граждане среднего возраста. В целом количество нарушений немного снизилось, что связано, в том числе с плохими погодными условиям», — отметил Данчиков.

При этом он подчеркнул, что в последние дни жители столицы более дисциплинированно придерживались правил самоизоляции.

По правилам самоизоляции жители могут выходить из дома только, чтобы выбросить мусор, дойти до ближайшего магазина или аптеки и погулять с собакой. Для передвижения на личном или общественном транспорте необходимо получить электронный пропуск.