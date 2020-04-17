Россиянам объяснили, почему каждый день в стране выявляют все больше случаев коронавируса

В России каждый день выявляется все больше новых случаев коронавируса, так как проводится больше тестов. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что по числу проводимых тестов Россия находится на второй строчке среди других стран. Всего российские специалисты проводят по 103,5 тысячи исследований на коронавирус в сутки.

«У нас выросла выявляемость, чем больше мы охватываем населения, а я хочу сказать, что Российская Федерация сегодня на втором месте по общему числу проводимых тестов», — пояснила Попова.

При этом она добавила, что страна сохраняет очень плавный и медленный темп прироста заболеваемости коронавирусом. Этот показатель составляет 20% в день или порядка 14-17% в сутки. Доля бессимптомных носителей вируса составляет 45-50% от всех инфицированных.

По словам Поповой, принимаемые меры по борьбе с распространением заболевания дают необходимый эффект, пишет ТАСС.

Всего в России зафиксировано 32 008 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели и выписались из больниц 2590 пациентов. Скончались от инфекции 273 человека. Власти объявили во многих регионах режим самоизоляции и настоятельно рекомендовали гражданам не выходить из дома без крайней необходимости.