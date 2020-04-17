Дети катались одни на такси в Башкирии и оказались в полиции. Омбудсмен начал проверку

Родители оставили детей без присмотра в Башкирии. В итоге те отправились вечером на такси к родственнице. Юных жителей увидели на улице полицейские, которые забрали их в отделение и передали родителям.

«Дети шли без сопровождения взрослых. По словам девочки, их родители уехали в соседний регион, оставив их одних. Тогда дети отправились на такси к своей родственнице. Однако таксист не довез до нужного адреса. Иных данных школьники назвать не смогли», — сообщили «360» в пресс-службе МВД Башкирии.

Правоохранители доставили детей в отдел полиции по Нефтекамску и установили данные родителей. После этого детей передали взрослым.

«Сейчас устанавливаются данные этого таксиста, а также уточняются обстоятельства нахождения детей на улице в вечернее время без взрослых. В целях профилактики проводится работа с органами опеки и образования города», — отметили в МВД.

Ранее в соцсетях появилось видео, снятое одним из жителей города. На кадры попали сотрудники полиции, которые вели под руки плачущих детей.

Местные СМИ уточнили, что 13-летнюю девочку и ее семилетнего брата увидели на улице вечером. Сейчас в Башкирии действует комендантский час, согласно которому несовершеннолетние могут выходить из дома только с 13:00 до 18:00. Пользователи начали писать, что трогать детей без разрешения родителей нельзя, а другие заметили, что правила комендантского часа действуют для всех.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан Милана Скоробогатова сообщила радиостанции «Говорит Москва», что после задержания детей организовали проверку, а ситуацию взяли на контроль.