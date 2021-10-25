Московский регион промерз в начале недели. Но погода еще порадует

В московском регионе прошла самая холодная ночь этой осени. Однако еще рано доставать шубы и менять резину на автомобилях — синоптик Татьяна Позднякова уверена, что тепло вернется, пусть и с небольшими редкими дождями. А к выходным жителям Москвы и Подмосковья пообещали погоду начала октября — до +13 градусов.

В Москве и Московской области в ночь на 25 октября резко похолодало, шел мокрый снег. В воскресенье в регионе действовал «желтый» уровень погодной опасности, а синоптики предупредили, что осадки могут за ночь обернуться гололедом.

Из-за этого с утра понедельника дороги были скользкие, однако к полудню наледь уже растаяла.

Первый день рабочей недели станет самым холодным днем последней декады октября, но без осадков. При этом жителей московского региона обнадежили, что после погода начнет улучшаться.

Какой будет погода на этой неделе

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «360», что о гололеде пока говорить не приходится: на улицах местами наблюдалась лишь гололедица. То есть на дорогах образовались ледяные «заплатки».

«Сегодняшняя температура действительно стала самой низкой за эту осень: в районе Измайлово было -4 градуса, в других температура опустилась до -2… -3 градусов. Днем ожидается только +1… +3 градуса тепла. Для этих чисел октября это не абсолютный минимум, но тем не менее самая низкая [температура] в этом месяце», — сказала Позднякова.

Метеоролог добавила, что уже в ночь на вторник столичный регион будут пересекать один за другим несколько теплых атмосферных фронтов. Если сейчас температура ушла ниже климатической нормы, то завтра к ней вернется: ночью будет 0… +2, только в низинах возможно до -1 градуса.

«Дневная температура в городе будет уже + 5… +7 градусов. В последующие дни атмосферное давление будет понижаться и погоду будет определять циклон. Он будет проходить по северу Европейской России, и мы будем находиться в его теплой части. Температура воздуха уже 28–29 октября приблизится к климатической норме, даже будет чуть больше», — отметила Позднякова.

По ее словам, погода будет облачной с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура +5… +9 градусов. Также погода обещает быть хорошей 30 октября, в субботу: при переменной облачности осадков не ожидается, благодаря антициклону ночью будет +3… +8, днем +8… +13 градусов. Ветер стихнет, и средняя температура будет соответствовать первым числам октября. Так что теплая погода еще порадует жителей Москвы и Подмосковья.