Москвичам рассказали о погоде в столице в период нерабочих дней

Руководитель прогностического центра «Фобос» Александр Шувалов рассказал, какая погода ждет Москву в период нерабочих дней. По словам специалиста, дожди сменятся теплом и солнцем. Об этом написала Lenta.ru.

В понедельник 25 октября и вторник 26 октября в столице будет ясная погода. Днем 28 октября москвичей и гостей столицы ожидает повышение температуры воздуха до 10 градусов со знаком плюс.

«А дальше особых осадков нет, мы больше под крылом южного антициклона, температура будет около 10 градусов тепла. Прекрасная погода», — сказал синоптик.

Также Шувалов спрогнозировал погоду и в Центральной части России. По его словам, она будет мало отличаться от московской. Жителей этих регионов ждут ясные и солнечные дни без осадков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении режима нерабочих дней в столице в период с 28 октября по 7 ноября из-за непростой эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.