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    24 октября 2021, 18:53

    Москвичей предупредили о «зарядах мокрого снега»

    Сотрудник центра погоды Фобос Тишковец: Москву ждут заряды скоротечного мокрого снега

    Нина Петлинова

    Заряды скоротечного мокрого снега придут в Москву до конца воскресенья. Все осадки, которые выпадут за эти часы, ночью станут гололедом. Об этом ТАСС сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Москвичей предупредили о «зарядах мокрого снега»

    «Основная зона ливневых осадков на сегодня уже прошла, но все равно до вечера могут быть заряды скоротечного мокрого снега, потому что температура уже приблизилась к нулевой отметке. Страшного ничего не будет, просто символические заряды снега», — сказал он.

    При этом все осадки за ночь замерзнут и станут гололедом. Он покроет землю льдом, толщина которого составит несколько миллиметров. Из-за этого с утра понедельника дороги будут скользкими, однако днем все снова растает.

    Тишковец также подчеркнул, что 25–26 октября погода в Москве станет гораздо лучше. Облачность будет меньше — москвичи даже смогут увидеть сквозь нее солнце. Однако это продлится недолго, и 27 октября вновь начнутся дожди.

    В воскресенье Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области «желтый» уровень погодной опасности. Такое решение приняли из-за ветра с порыва ми до 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до конца дня.