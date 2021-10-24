Москвичей предупредили о «зарядах мокрого снега»

Заряды скоротечного мокрого снега придут в Москву до конца воскресенья. Все осадки, которые выпадут за эти часы, ночью станут гололедом. Об этом ТАСС сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Основная зона ливневых осадков на сегодня уже прошла, но все равно до вечера могут быть заряды скоротечного мокрого снега, потому что температура уже приблизилась к нулевой отметке. Страшного ничего не будет, просто символические заряды снега», — сказал он.

При этом все осадки за ночь замерзнут и станут гололедом. Он покроет землю льдом, толщина которого составит несколько миллиметров. Из-за этого с утра понедельника дороги будут скользкими, однако днем все снова растает.

Тишковец также подчеркнул, что 25–26 октября погода в Москве станет гораздо лучше. Облачность будет меньше — москвичи даже смогут увидеть сквозь нее солнце. Однако это продлится недолго, и 27 октября вновь начнутся дожди.

В воскресенье Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области «желтый» уровень погодной опасности. Такое решение приняли из-за ветра с порыва ми до 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до конца дня.