Понедельник в Москве станет самым холодным днем конца октября

Грядущий понедельник в Москве обещает стать самым холодным днем третьей декабря октября. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА «Новости».

Ночь на пятницу, 22 октября, стала самой теплой в истории наблюдений, отметил синоптик.

Предстоящий понедельник станет самым холодным днем последней декады октября. Столбик термометра днем покажет максимум +2…+4 градуса. А в Московской области температура и вовсе может опуститься до нуля. Но зато без осадков, и выглянет солнышко.

Дальше немного потеплеет: во вторник до +5…+7 градусов, в среду — до +6…+8 градусов.

Сегодня в Москве возможны кратковременные дожди. Температура составит +7…+9 градусов. Ветер будет юго-западный, порывистый, но не такой сильный, как в пятницу, со скоростью 5-10 метров в секунду, сообщил агентству сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его коллега Александр Синенков ранее рассказал «360», что похолодание уже началось, и в понедельник в Москве столбик термометра может опуститься до -1 градуса.