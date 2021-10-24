«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

В воскресенье в Москве и Московской области будет действовать «желтый уровень» погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Уровень будет действовать до вечера воскресенья. Причиной стал ветер. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что грядущий понедельник в Москве обещает стать самым холодным днем третьей декады октября. Столбик термометра днем покажет максимум +2…+4 градуса.

В Московской области температура и вовсе может опуститься до нуля. Но зато без не будет осадков и выглянет солнце. Дальше жителей ждет небольшое потепление. Во вторник температура поднимается до +5…+7 градусов, в среду — до +6…+8 градусов.

На днях в Москве был настолько сильный ветер, что из-за него сорвались строительные леса и зубец со стены Кремля на Красной площади. До этого в МЧС предупредили, что скорость ветра может развиться до 20 метров в секунду.