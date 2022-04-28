Россия выходит из туристического альянса ООН. Этот пример могут подхватить и другие страны
России нет смысла оставаться в UNWTO, уверены эксперты туристического бизнеса
Членство России во Всемирной туристической организации ООН приостановлено. Последние события доказали, что оставаться в объединении нет смысла: санкции сильно ограничили путешествия россиян. Зато внутренний туризм активно развивается и пользуется популярностью у путешественников.
Россия намерена выти из UNWTO
Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) сообщила, что Россия намеривается выйти из этой организации. Полная процедура выхода, согласно протоколу, займет год, но приостановка членства вступает в силу немедленно.
В начале марта исполнительный совет организации уже обсуждал возможную приостановку членства РФ. Это предложили представители Гватемалы, Литвы, Польши, Словении и Украины. Подобное заседание было первым в истории UNWTO, сообщило РИА «Новости».
При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что приостановка членства России во Всемирной туристской организации может создать пагубный прецедент.
Россия ничего не теряет
Директор объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в разговоре с «360» подчеркнул, что Россия пока не выходит, а лишь приостанавливает свое членство во Всемирной туристической организации ООН. Это несколько иная ситуация с юридической точки зрения.
«От этого Россия сегодня практически ничего не теряет. Это никак не скажется на условиях тех ограничений, в которых на сегодняшний день развивается российский туризм. Практически все то, чему могла способствовать эта площадка, сегодня по большей степени недостижимо», — пояснил Осауленко.
Он напомнил, что для России сегодня закрыто воздушное пространство, есть ограничения по логистике, остановились переговоры с Евросоюзом по упрощению и снятию визовых режимов. Таким образом для РФ нет смысла участвовать UNWTO.
Помощи от туробъединения ООН не было
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заверил «360», что для рядовых граждан приостановка членства России в UNWTO пройдет незаметно, ведь организация занималась в основном формированием туристической политики и решением организационных вопросов.
«UNWTO — это крупнейшее объединение, государственное и профессиональное, которое формирует политику в области туризма. Россия была достойным членом организации, она постоянно присутствовала в руководстве исполкома. Однако сейчас ситуация изменилась», — отметил Барзыкин.
Он пояснил, что для России нет смысла просто номинально присутствовать во Всемирной туристической организации ООН или обеспечивать принятие решений, которые не нужны РФ. Кроме того, со временем в UNWTO всегда можно вернуться.
«Неизвестно, кто кому больше нужен. Реально в период обострения ситуации мы не услышали и не увидели действий UNWTO в защиту наших туристов. Этого не было. Ну а раз не было, зачем же просто так там присутствовать?» — задался вопросом вице-президент Российского союза туриндустрии.
Внутренний туризм развивается
В условиях санкций Россия активно развивает внутренний туризм. Московская область вошла в пятерку лучших направлений страны по программе туристического кешбэка. Кроме Подмосковья в топе также Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Казань.
Специалисты отрасли говорят, что большим спросом у туристов пользуются Ярославская, Ленинградская, Калининградская, Нижегородская и Владимирская области, а также Башкирия, Ставропольский и Пермский края.
Власти Крыма заявили, что нынешним летом на полуострове ждут много туристов. Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко отметил, что его ведомство работает над тем, чтобы обеспечить адекватность ценообразования, совпадение цены и качества, благоустройство городов, наличие парковочных мест, внутреннюю транспортную логистику.
Также с 1 июня в России стартует всероссийская программа молодежного туризма. Она позволит путешественникам останавливаться в кампусах и общежитиях университетов по доступным ценам. Бронирование туров открыли 20 апреля.