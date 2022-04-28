Россия выходит из туристического альянса ООН. Этот пример могут подхватить и другие страны

Членство России во Всемирной туристической организации ООН приостановлено. Последние события доказали, что оставаться в объединении нет смысла: санкции сильно ограничили путешествия россиян. Зато внутренний туризм активно развивается и пользуется популярностью у путешественников.

Россия намерена выти из UNWTO

Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) сообщила, что Россия намеривается выйти из этой организации. Полная процедура выхода, согласно протоколу, займет год, но приостановка членства вступает в силу немедленно.

В начале марта исполнительный совет организации уже обсуждал возможную приостановку членства РФ. Это предложили представители Гватемалы, Литвы, Польши, Словении и Украины. Подобное заседание было первым в истории UNWTO, сообщило РИА «Новости».

При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что приостановка членства России во Всемирной туристской организации может создать пагубный прецедент.

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Россия ничего не теряет

Директор объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в разговоре с «360» подчеркнул, что Россия пока не выходит, а лишь приостанавливает свое членство во Всемирной туристической организации ООН. Это несколько иная ситуация с юридической точки зрения.

«От этого Россия сегодня практически ничего не теряет. Это никак не скажется на условиях тех ограничений, в которых на сегодняшний день развивается российский туризм. Практически все то, чему могла способствовать эта площадка, сегодня по большей степени недостижимо», — пояснил Осауленко.

Он напомнил, что для России сегодня закрыто воздушное пространство, есть ограничения по логистике, остановились переговоры с Евросоюзом по упрощению и снятию визовых режимов. Таким образом для РФ нет смысла участвовать UNWTO.

Помощи от туробъединения ООН не было

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заверил «360», что для рядовых граждан приостановка членства России в UNWTO пройдет незаметно, ведь организация занималась в основном формированием туристической политики и решением организационных вопросов.

«UNWTO — это крупнейшее объединение, государственное и профессиональное, которое формирует политику в области туризма. Россия была достойным членом организации, она постоянно присутствовала в руководстве исполкома. Однако сейчас ситуация изменилась», — отметил Барзыкин.

Он пояснил, что для России нет смысла просто номинально присутствовать во Всемирной туристической организации ООН или обеспечивать принятие решений, которые не нужны РФ. Кроме того, со временем в UNWTO всегда можно вернуться.

«Неизвестно, кто кому больше нужен. Реально в период обострения ситуации мы не услышали и не увидели действий UNWTO в защиту наших туристов. Этого не было. Ну а раз не было, зачем же просто так там присутствовать?» — задался вопросом вице-президент Российского союза туриндустрии.

Внутренний туризм развивается

В условиях санкций Россия активно развивает внутренний туризм. Московская область вошла в пятерку лучших направлений страны по программе туристического кешбэка. Кроме Подмосковья в топе также Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Казань.

Источник фото: mosreg.ru

Специалисты отрасли говорят, что большим спросом у туристов пользуются Ярославская, Ленинградская, Калининградская, Нижегородская и Владимирская области, а также Башкирия, Ставропольский и Пермский края.

Власти Крыма заявили, что нынешним летом на полуострове ждут много туристов. Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко отметил, что его ведомство работает над тем, чтобы обеспечить адекватность ценообразования, совпадение цены и качества, благоустройство городов, наличие парковочных мест, внутреннюю транспортную логистику.

Также с 1 июня в России стартует всероссийская программа молодежного туризма. Она позволит путешественникам останавливаться в кампусах и общежитиях университетов по доступным ценам. Бронирование туров открыли 20 апреля.