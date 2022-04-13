Молодежи Подмосковья рассказали о туризме на выгодных условиях

Подмосковье присоединилось к всероссийской программе молодежного туризма. Она стартует 1 июня. Проект позволит путешествовать и останавливаться в кампусах и общежитиях университетов по доступным ценам.

Об этом рассказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Программа дает возможность принять участие в уникальных турах, поучаствовать в научных конференциях, пройти стажировку и освоить новые компетенции Линара Самединова.

Она напомнила, что этот проект запустили в прошлом году. Он оказался востребованным у молодежи.

Как это работает?

Бронирование туров откроют 20 апреля, а поездки начнутся 1 июня. Программа распространяется как на групповые туры от вузов, так и на индивидуальные путешествия.

От Подмосковья к проекту подключились федеральные вузы, расположенные на территории региона.

Это Пущинский естественно-научный институт, Российский аграрный заочный университет в Балашихе и Российский государственный университет туризма и сервиса в Пушкино.

Принять участие в проекте могут студенты, аспиранты или молодые ученые в возрасте до 35 лет, а также победители и активисты конкурсов или программ платформы «Россия — страна возможностей».

Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта. В этом году к нему присоединились 160 вузов более чем из 100 городов.