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    05 марта 2022, 17:10

    Программа туристического кешбэка возобновится в Подмосковье в марте

    Анастасия Аброськина

    Программа туристического кешбэка возобновляется 15 марта в Подмосковье. Он продлится полтора месяца — до 1 мая.

    Программа туристического кешбэка возобновится в Подмосковье в марте | Изображение 1

    В комитете по туризму Московской области сообщили, что ее участники смогут отправиться в поездку уже с первого дня продаж и до 1 июля включительно.

    Эта программа распространяется в том числе на круизы. За оплату тура удастся вернуть 20% от его цены — до 20 тысяч рублей.

    Чтобы получить туристический кешбек, нужно зарегистрировать карту „Мир“

    комитет по туризму Подмосковья.

    Карту потребуется зарегистрировать в программе лояльности одноименной платежной системы.

    Следующий шаг — оплата тура на сайте выбранного агентства или отеля. Они должны участвовать в программе.

    Такой кешбэк доступен за поездки и проживание в гостинице от двух ночей.