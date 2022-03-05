Программа туристического кешбэка возобновится в Подмосковье в марте
Программа туристического кешбэка возобновляется 15 марта в Подмосковье. Он продлится полтора месяца — до 1 мая.
В комитете по туризму Московской области сообщили, что ее участники смогут отправиться в поездку уже с первого дня продаж и до 1 июля включительно.
Эта программа распространяется в том числе на круизы. За оплату тура удастся вернуть 20% от его цены — до 20 тысяч рублей.
Чтобы получить туристический кешбек, нужно зарегистрировать карту „Мир“
комитет по туризму Подмосковья.
Карту потребуется зарегистрировать в программе лояльности одноименной платежной системы.
Следующий шаг — оплата тура на сайте выбранного агентства или отеля. Они должны участвовать в программе.
Такой кешбэк доступен за поездки и проживание в гостинице от двух ночей.