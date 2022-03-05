Программа туристического кешбэка возобновится в Подмосковье в марте

Программа туристического кешбэка возобновляется 15 марта в Подмосковье. Он продлится полтора месяца — до 1 мая.

В комитете по туризму Московской области сообщили, что ее участники смогут отправиться в поездку уже с первого дня продаж и до 1 июля включительно.

Эта программа распространяется в том числе на круизы. За оплату тура удастся вернуть 20% от его цены — до 20 тысяч рублей.

Чтобы получить туристический кешбек, нужно зарегистрировать карту „Мир“ комитет по туризму Подмосковья.

Карту потребуется зарегистрировать в программе лояльности одноименной платежной системы.

Следующий шаг — оплата тура на сайте выбранного агентства или отеля. Они должны участвовать в программе.

Такой кешбэк доступен за поездки и проживание в гостинице от двух ночей.