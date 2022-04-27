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    27 апреля 2022, 13:44

    Всемирная туристская организация ООН подтвердила решение России выйти из этой структуры

    Ольга Назаркина

    Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО) заявила, что Россия намерена покинуть это объединение. Процедура выхода может занять год.

    При этом в ЮНВТО указали на то, что приостановка членства вступает в силу немедленно, сообщил RT.

    В начале апреля заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что РФ досрочно прекратит свои полномочия в СПЧ ООН. Тогда заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поинтересовался, сколько эта структура сможет просуществовать без России.

    «7 апреля Генассамблея ООН приняла решение о приостановке участия России в этом совете из-за позиции ряда стран. Сразу после этого Россия прекратила свое участие в комиссии и свои полномочия из-за политически мотивированного демонстративного наказания суверенного государства — члена ООН», — написал он в своем Telegram.

    Он также напомнил о том, что комиссия по правам человека ООН, из которой был позже образован СПЧ ООН, всегда активно вмешивалась в дела суверенных государств. Все это привело к утрате доверия к ней и тихой кончине комиссии в 2006 году, заметил Медведев.