Всемирная туристская организация ООН подтвердила решение России выйти из этой структуры

Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО) заявила, что Россия намерена покинуть это объединение. Процедура выхода может занять год.

При этом в ЮНВТО указали на то, что приостановка членства вступает в силу немедленно, сообщил RT.

В начале апреля заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что РФ досрочно прекратит свои полномочия в СПЧ ООН. Тогда заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поинтересовался, сколько эта структура сможет просуществовать без России.

«7 апреля Генассамблея ООН приняла решение о приостановке участия России в этом совете из-за позиции ряда стран. Сразу после этого Россия прекратила свое участие в комиссии и свои полномочия из-за политически мотивированного демонстративного наказания суверенного государства — члена ООН», — написал он в своем Telegram.

Он также напомнил о том, что комиссия по правам человека ООН, из которой был позже образован СПЧ ООН, всегда активно вмешивалась в дела суверенных государств. Все это привело к утрате доверия к ней и тихой кончине комиссии в 2006 году, заметил Медведев.