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    21 апреля 2022, 17:19

    Подмосковье вошло в топ-5 направлений внутри России по программе туристического кешбэка

    Анастасия Аброськина

    Подмосковье оказалось в топ-5 популярных направлений по программе туристического кешбэка. Среди лидеров и Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Казань.

    Подмосковье вошло в топ-5 направлений внутри России по программе туристического кешбэка | Изображение 1

    Об этом рассказала министр культуры и туризма Подмосковья Елена Харламова. По ее словам, к программе подключились 2,4 миллиона человек с начала года.

    Программа туристического кешбэка отчетливо показала, что Подмосковье пользуется большим спросом у туристов

    Елена Харламова.

    Она добавила, что, согласно статистике, многие россияне уже запланировали поездки в Крым, Ставропольский и Пермский края.

    Популярностью пользуются Ярославская, Ленинградская, Калининградская, Нижегородская, Владимирская области и Башкирия.

    Ранее стало известно, что Подмосковье присоединилось к всероссийской программе молодежного туризма.

    Она стартует 1 июня. Этот проект позволит путешествовать и останавливаться в кампусах и общежитиях университетов по доступным ценам.