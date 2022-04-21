Подмосковье вошло в топ-5 направлений внутри России по программе туристического кешбэка

Подмосковье оказалось в топ-5 популярных направлений по программе туристического кешбэка. Среди лидеров и Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Казань.

Об этом рассказала министр культуры и туризма Подмосковья Елена Харламова. По ее словам, к программе подключились 2,4 миллиона человек с начала года.

Программа туристического кешбэка отчетливо показала, что Подмосковье пользуется большим спросом у туристов Елена Харламова.

Она добавила, что, согласно статистике, многие россияне уже запланировали поездки в Крым, Ставропольский и Пермский края.

Популярностью пользуются Ярославская, Ленинградская, Калининградская, Нижегородская, Владимирская области и Башкирия.

Ранее стало известно, что Подмосковье присоединилось к всероссийской программе молодежного туризма.

Она стартует 1 июня. Этот проект позволит путешествовать и останавливаться в кампусах и общежитиях университетов по доступным ценам.