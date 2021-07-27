Человечеству предсказали аномальную жару. Но россияне знают, как ее пережить

Ученые предупреждают об аномальной жаре, которая надвигается на человечество. Метеорологи подтверждают этот прогноз. Однако в России немало регионов, где давно придумали, как противостоять летней жаре. Народные средства одобрили медики.

Швейцарские ученые пришли к выводу, что человечество ждет аномальная жара. С 2021 по 2050 год температура будет повышаться до семи раз чаще обычного. С 2051 года периоды начнут учащаться, и к 2080 году интенсивность пиков жары вырастет до 21 раза.

Исследователи предупредили, что людям стоит готовиться к рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды. Изменения в погоде люди почувствуют уже в ближайшие 10 лет. Возможно, снизить градус поможет очень сильное сокращение выбросов парниковых газов.

Отечественные синоптики пообещали россиянам, что пик жары нынешнего лета пройдет вместе с июлем. Возможно, несколько жарких дней будут в начале августа, особенно для жителей Москвы и Подмосковья. Большую часть последнего летнего месяца температура будет держаться около +23 градусов.

Волны жары

Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин пояснил «360», что грядущая аномальная жара — результат глобального потепления. Эти расчеты в принципе совпадают с прогнозами Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова в Санкт-Петербурге.

«Да, волны жары будут чаще. И размахом, и силой они будут больше, чем те два градуса глобального потепления, о которых идет речь. Потому что климатическая система не столько сдвинулась, сколько раскачалась. Это значит, что у нас больше аномалий жарких и холодных одновременно. Но жарких больше», — рассказал Кокорин.

И эти жаркие аномалии постепенно продвигаются на север, отметил климатолог. Это не такая жара, как в Арабских Эмиратах, конечно, но на широте Москвы в +32 градуса уже довольно некомфортно, особенно неделю подряд. Само понятие «волна жары» — не метеорологическое, а медицинское. Считается, что такая волна — это шесть и более дней жары.

Кокорин добавил, что ситуация серьезная, но не катастрофическая. Людям нужно адаптироваться под изменение климата.

А ведь в России немало регионов, где летняя жара выше +40 градусов — обычное дело. Это Астраханская, Волгоградская, Ростовская и Оренбургская области, Краснодарский край и Калмыкия.

Виды Астраханской области. Источник фото: РИА «Новости»

Лайфхаки южан в жару

Жить и работать в жарком климате местным помогают не только привычка и кондиционеры, но и разнообразные лайфхаки. Астраханка Людмила Коломицина рассказала «360», что жителей степных регионов выручает джомба, или калмыцкий чай. Это напиток кочевников на основе зеленого чая с молоком, солью и курдючным жиром. Иногда туда добавляют сливочное масло. Но вкус у калмыцкого чая очень специфический.

«Передвигаться по жаре лучше всего в просторной одежде изо льна или других легких дышащих материалов. С собой всегда стоит иметь замороженную до льда воду в бутылке. Когда станет совсем невмоготу, ледяную тару можно просто приложить к голове или телу. Кроме того, медленно таящая жидкость обеспечит вас запасом воды на все время в пути», — поделилась Людмила Коломицина.

По ее словам, еще один быстрый способ охладиться без кондиционера или вентилятора — полотенце. Его нужно хорошо намочить холодной водой, не слишком сильно отжать и повесить на шею или положить на внутренние сгибы рук и под колени. Ночью многие практикуют спать на мокрых или замороженных в морозилке простынях.

Врачи советуют зеленый чай

Врач-терапевт Ольга Минина рассказала «360», что зеленый чай полезен в жару даже без экзотических ингредиентов. Он улучшает терморегуляцию организма и помогает ему лучше перенести высокую температуру воздуха. Что же касается джомбы, то этот напиток еще и восстанавливает потерянные в жару микроэлементы и солевой баланс.

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«Жара — это испытание для любого организма, но особенно для пожилых людей и детей, у которых нет сформированного механизма терморегуляции. В области сгибов рук и ног проходят большие кровеносные сосуды — прикладывая туда прохладное полотенце, можно быстрее охладить организм. Это отличный способ защититься от теплового удара», — сказала Минина.

Также будет полезно смачивать кожу легкими тониками и мицеллярной водой. А вот к увлажняющим кремам медик посоветовала отнестись с осторожностью. Средства, которые создают излишнюю жирную пленку, будут затруднять теплообмен и приводить к перегреванию кожных покровов.

Ольга Минина отметила, что в жару стоит выбрать одежда из натуральной ткани. Обычная синтетика же может привести к чрезмерному перегреванию, но есть исключения — это одежда из специально разработанных тканей, которые защищают терморегуляцию человека. Ее можно найти в спортивных магазинах.

«Лучше всего в жару находиться где-то поблизости к водоему в тени деревьев. Но в условиях мегаполиса это трудновато сделать. Стоит затенять помещения, где работают люди, чтобы избежать его нагрева от солнечных лучей. Если есть возможность, почаще принимать душ и пить достаточно воды», — посоветовала Ольга Минина.