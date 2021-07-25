Синоптик рассказал о нестабильной погоде августа в московском регионе

Последний летний месяц в Москве и Подмосковье начнется с жаркой погоды. Но она будет непродолжительной. Большая часть августа пройдет с показателями термометров в +23 градуса. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил метеоролог Александр Голубев.

Синоптик отметил, что сильных осадков и гроз в последний месяц лета не ожидается.

«В самом начале месяца нас ждет неимоверная жара, которая наблюдается в столице сейчас. Первые десять дней августа ожидается 30-градусная жара, которая потом пойдет на спад», — заявил Голубев.

К середине месяца температурный фон останется в диапазоне +21.+23 градуса. Аномально жаркой температуры в столичном регионе уже не будет.

«Август — это приграничное состояние, когда лето постепенно переходит в осень», — пояснил синоптик. Завершится последний месяц лета показателями в +20 градусов.

Жаркая погода в московский регион вернется уже на следующей неделе. Первые два дня будет тепло и сухо до +27... +30 градусов. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Со среды погодой в столичном регионе начнет управлять циклон. Ожидаются дожди, переходящие в ливни, и усиление ветра до 15−20 метров в секунду. В ночь на четверг пройдет сильная гроза, которая немного собьет температуру до +26. Но уже к выходным воздух снова прогреется до +30 градусов тепла.