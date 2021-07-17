ЕС придумал удивительный план по спасению экологии. Но от него станет только хуже

Европейская комиссия (ЕК) обнародовала план действий, который предусматривает экологическую перестройку всей экономики Европейского союза. Это изменит и жизнь обычных европейцев. В частности, власти пытаются избавиться от всех машин, работающих на бензине. «360» разобрался, насколько этот план реалистичен.

Документ, опубликованный на сайте ЕК, предусматривает новые подходы к регулированию в ЕС энергетики, транспорта, строительного сектора, промышленности, инфраструктуры. Кроме того, власти планируют расширить торговлю углеродными квотами, в том числе на авиацию и водный транспорт.

Также с 2035 года должны запретить выпуск в ЕС автомобилей на бензине, ввести «климатические» таможенные пошлины на импорт в Европу стали, алюминия и цемента, создать прогрессивные климатические тарифы для воздушного и морского транспорта.

Так ЕС должен сократить выбросы парникового газа к 2030 году на 55% в сравнении с 1990 годом. В этом уверена глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По данным Bloomberg, речь идет о самой амбициозной стратегии защиты климата в истории.

При этом многие европейские политики категорически не согласны с оглашенным планом. Например, председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме уверен, что под предлогом защиты климата начнет облагать налогом промышленность.

«Если вкратце, то все ужасно подорожает: транспорт, жилье, энергия, продукты», — процитировали политика в эстонской общественной телерадиовещательной корпорации ERR.

Полностью отказаться от бензина нереально

С точки зрения идеи в этом плане ничего нового нет. Проблема новых программ не в том, хорошие они или плохие, а в том, что они не комплексные. Именно поэтому они ни к чему не ведут. Об этом в разговоре с «360» заявил эколог Илья Рыбальченко.

В тех же самых США бензин, которым вы заправите машину на заправке, на 30% будет состоять уже из переработанного мусора, пластика и так далее. Это государственное системное ориентирование. Государство, с одной стороны, запускает пиролизные производства, с другой — дает выход тому, что эти производства дают. <…> Когда есть в системе вход и есть выход, а не 10 разрозненных программ Илья Рыбальченко эколог.

По словам собеседника «360», отказаться полностью от машин на бензине в принципе невозможно. Другое дело — возможен переход на новые стандарты чистоты. На Западе, например, популярны смешанные двигатели. Вот такие тренды действительно полезны.

«Нет, не будет полного отказа от бензиновых двигателей. Это действительно запредельно дорогая история. Но все эти тренды крайне нужны. Стремление к ним, такие ориентиры означают, что не к 2035-му, но уж к какому-нибудь году мы к этому придем», — подчеркнул собеседник.