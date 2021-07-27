Ученые предупредили о рекордной жаре в ближайшие десятилетия

Ученые из Высшей технической школы Цюриха предупредили жителей планеты об аномальной жаре в ближайшие десятилетия. Рекордные периоды высокой температуры могут случаться от двух до семи раз чаще с 2021 по 2050 год.

С 2051 года периоды начнут учащаться. К 2080 году периоды будут более интенсивны — от трех до 21 раза чаще. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на научный журнал Nature Climate Change.

«Нам следует приготовиться к рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды», — сообщил один из участников исследования Эрик Фишер.

Изменения в погоде люди почувствуют уже в ближайшие десять лет.

Ранее метеоролог Александр Голубев сообщил, что последний летний месяц в Москве и Подмосковье начнется с жаркой погоды. Но она будет непродолжительной. Большая часть августа пройдет с показателями термометров в +23 градуса.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как заставить арендодателя поставить кондиционер.