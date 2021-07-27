Рано прощаться с летом. Августу предсказали пекло

Июль унесет с собой климатический пик жары, но вместе с тем нельзя исключать, что очень жаркие дни будут и в августе. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА «Новости».

Выше всего столбик термометра подпрыгивает в последние дни июля и в первые дни августа. По словам синоптика, самые жаркие дни как раз 31 июля и 1 августа. Однако если посмотреть, как менялся температурный фон за последние 15 лет, то можно увидеть, что и в середине, и даже в конце августа бывало очень жарко, с температурой под +30 градусов.

«Еще рано провожать лето», — заверил Вильфанд.

Гидрометцентр выпустит более точный августовский прогноз в пятницу, добавил синоптик.

Ближайшие же дни в Европейской России будут теплыми. Возможны кратковременные дожди, но такие осадки даже приятны в теплую погоду, отметил Вильфанд.

В центре погоды «Фобос» между тем предупредили, что в Москву во вторник вернется 30-градусная жара. А в Московской области столбик термометра может подскочить до +31 градуса. Ветер слабый.