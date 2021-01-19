Пенсия раньше срока за ковид. Кто из медиков получит льготы

В 2021 году еще одна категория граждан сможет выйти на пенсию раньше. Власти решили дать послабление медицинским работникам, имевшим дело с коронавирусными пациентами: месяц работы в красной зоне будет учитываться за два.

Досрочная пенсия

Врачи, работающие с пациентами с коронавирусом, смогут досрочно выйти на пенсию в 2021 году, заявила зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко. Сенатор добавила, что пока точной статистики нет, но, по ее оценке, это до 25% от общего числа медицинских работников, имевших дело с ковидом.

Возможность досрочного выхода на заслуженный отдых появится после того, как Пенсионный фонд пересчитает стаж таких врачей с учетом новых правил: один месяц лечения коронавирусных пациентов приравняли к двум месяцам обычной работы. Как сенатор объяснила «360», это стало возможным благодаря августовскому постановлению правительства о досрочном выходе на пенсию для медицинских работников из красных зон. Ранее Кусайко заявила о том, что месяц будет считаться за три, но эта информация оказалась ошибочной.

В числе медицинских работников, которые могут рассчитывать на ранний выход на пенсию, окажутся не только врачи больниц, но и те, кто оказывал скорую помощь пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией, в том числе и медсестры, выезжавшие для сбора биологического материала. Кроме того, в документе числятся те сотрудники, которые осуществляли транспортировку пациентов на тесты и КТ. Кусайко предположила, что в их число должны войти и водители скорых.

«Это касается не всех медицинских работников, а только трех групп лиц: медицинские работники, которые оказывали помощь в условиях стационара, первичную медико-санитарную помощь с уже установленными диагнозами на дому и в амбулаторных условиях, те, кто имел контакт с пациентами с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, которые занимались лабораторными исследованиями и работали на заборе материала, а также на транспортировке пациентов в другие учреждения», — отметила Кусайко в разговоре с «360».

Другие возможности

Также сенатор Татьяна Кусайко подчеркнула, что льготы, о которых она говорила ранее, например, возможность получить кредит на автомобиль на особых условиях, относятся не только к врачам из красных зон.

«Просто правительство продлило действие программы под льготное кредитование „Семейный автомобиль“ или „Первое авто“ — именно в категорию, которой это доступно, отнесены медицинские работники», — объяснила она.

Первый зампредседателя комитета по социальной политике Совета Федерации, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский добавил в разговоре с «360», что на объеме пенсии стаж работы с ковидными пациентами никак не отразится, но определенные преимущества все равно даст.

«Год работы с коронавирусными больными позволит на два года раньше выйти на пенсию, это существенная прибавка к жизненному благополучию. То есть можно продолжать работать и одновременно получать пенсию», — уверен он.

Более того, Рязанский заявил, что многие врачи заразились коронавирусом в процессе работы, ее можно считать профессиональным риском.

«Мы попросили министра [здравоохранения] обратить внимание на необходимость организации специальных реабилитационных моделей отдыха для врачей на санаторной базе, которой располагает министерство. Потому что врачи в данном случае должны быть на одном из самых приоритетных мест, нужно проявить дополнительную заботу о них», — заключил он.

Кто еще сможет досрочно выйти на пенсию?

В январе 2021 года глава Минтруда России Антон Котяков объявил, что досрочный выход на пенсию получат работники психоневрологических интернатов, домов-интернатов для умственно отсталых детей и детей с физическими недостатками.

Ранее такую возможность обещали предоставить сотрудникам опасных и тяжелых сфер, к которым относятся металлургические, машиностроительные и химические производства, а также горнодобывающая отрасль, и сотрудникам особенно полезных для общества сфер — врачам, учителям и артистам.

Также рассчитывать на раннюю пенсию могут родители и опекуны детей-инвалидов, сами инвалиды, представители коренных народов Севера и работники, занятые на Крайнем Севере.

Многодетные матери тоже могут выйти на пенсию раньше срока, если их общий трудовой стаж составляет не менее 15 лет. В нем учитываются первые полтора года ухода за каждым ребенком, но в общей сложности этот срок не должен составлять более шести лет. За каждого ребенка многодетная мать сможет выйти на пенсию еще на год раньше.