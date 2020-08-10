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    10 августа 2020, 13:56

    Борющимся с коронавирусом врачам уменьшили стаж для выхода на пенсию

    Анастасия Калинина

    Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новой льготе для врачей, работающих с инфицированными коронавирусом, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные заседания координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

    Один рабочий день врача будет считаться за два. Благодаря такому решению медперсонал сможет выйти на пенсию раньше. Данная норма будет действовать с первого января до конца сентября. Постановление Мишустин уже подписал.

    На ее выплаты, по предварительным оценкам, ежегодно потребуются дополнительные 325 миллионов рублей. Такие средства на это в бюджете предусмотрены

    Михаил Мишустин.

    Ранее врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко высказался о предполагаемой «второй волне». Онищенко считает, что подтвержденных данных о том, что коронавирус осенью будет более опасным, нет. Также он отметил, что российские ученые достаточно изучили новый вирус.

    Кроме того, Владимир Путин поручил правительству профинансировать вакцинацию от гриппа 60% населения, чтобы избежать осложнений в осенний период.

    Новости SMI.FM