Борющимся с коронавирусом врачам уменьшили стаж для выхода на пенсию

Один рабочий день врача будет считаться за два. Благодаря такому решению медперсонал сможет выйти на пенсию раньше. Данная норма будет действовать с первого января до конца сентября. Постановление Мишустин уже подписал.

На ее выплаты, по предварительным оценкам, ежегодно потребуются дополнительные 325 миллионов рублей. Такие средства на это в бюджете предусмотрены Михаил Мишустин.

Ранее врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко высказался о предполагаемой «второй волне». Онищенко считает, что подтвержденных данных о том, что коронавирус осенью будет более опасным, нет. Также он отметил, что российские ученые достаточно изучили новый вирус.

Кроме того, Владимир Путин поручил правительству профинансировать вакцинацию от гриппа 60% населения, чтобы избежать осложнений в осенний период.