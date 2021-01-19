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    19 января 2021, 04:58

    В России появится еще одна категория пенсионеров-«досрочников»

    Наталья Жуковская

    Врачи-борцы с пандемией коронавируса в 2021 году приобретут право выйти на пенсию досрочно за счет отработанного с ковидными больными времени. Месяц работы с COVID-больными для них будет приравниваться к трем. То есть они смогут потом пересчитать это время, сообщила НСН зампредседателя комитета Совфеда по соцполитике Татьяна Кусайко.
    В России появится еще одна категория пенсионеров-«досрочников»

    «Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана», — сообщила Кусайко.

    Она рассказала об уже имеющихся льготах для врачей — квоте на покупку автомобиля до 1,5 миллиона рублей и приватизацию жилья при соответствующем опыте работы.

    По словам сенатора, государство сегодня может вернуть врачу до 375 тысяч рублей при покупке автомобиля до 1,5 миллиона.

    А программа приватизации жилья пока действует только в регионах — она там очень популярна, добавила Кусайко.

    Собственное жилье, качественная медицина и полноценное питание — три основных условия для выхода на пенсию, которого придерживается большинство россиян, следует из соответствующего опроса. Как ранее писал «360», личный автомобиль заинтересовал 77% опрошенных, а о помощи по дому заявили только треть респондентов.