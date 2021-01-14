Стало известно, кто из медиков сможет досрочно выйти на пенсию

«Установить равность профессиональной деятельности, которая выполняется в организациях социального обслуживания, <…> работа в которых входит в стаж, позволяющий получение досрочной трудовой пенсии по возрасту лицам, которые осуществляют лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения», — цитирует Ura.ru текст документа.

Накануне депутаты фракции «Справедливая Россия» направили на рассмотрение законопроект, который позволит семьям медицинских работников получать страховую пенсию в случае смерти кормильца-медика от заболеваний, приобретенных в ходе работы, уточняет «Газета.ru». В первую очередь, инициатива направлена на медработников, которые борются с коронавирусом. Лидер партии Сергей Миронов считает пособия, которые сейчас выплачиваются врачам, недостаточными.