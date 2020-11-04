Названы россияне, которые смогут досрочно выйти на пенсию в 2021 году

К первой категории относятся сотрудники металлургических, машиностроительных и химических производств, горнодобывающей отрасли. Ко вторым — учителя, врачи, артисты.

Кроме того, на досрочный выход на пенсию можно претендовать при наличии определенных социальных факторов или по состоянию здоровья. К ним относятся родители и опекуны детей-инвалидов, многодетные матери, инвалиды, люди, которые работают на Крайнем Севере, представители коренных малочисленных народов Севера.

Ранее заместитель председателя думского комитета по экономической политике Сергей Калашников выступил с предложением начислять пенсию в России по 10 рангам, чтобы избежать путаницы и сделать систему понятнее. Депутат добавил, что так пенсионеры будут точно знать, какие выплаты им положены. Индексацию не обязательно проводить по всем рангам сразу — нужно учитывать экономическую ситуацию.