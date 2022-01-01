Пенсии повысят в России в 2022 году. Кто станет получать больше

Пенсионные выплаты вырастут в 2022 году. Их проиндексируют на 5,9 и 7,7% в зависимости от категории. Изменятся и правила выплат. Например, с 2022 года пенсии не смогут удерживать за долги, если человека признали банкротом.

У кого вырастут пенсии?

С 1 января 2022 года в России на 5,9% вырастет размер страховых пенсий, а социальных — на 7,7%. Средняя выплата составит более 17 тысяч рублей — почти на тысячу рублей больше, чем в 2021 году. Причем в зависимости от региона суммы могут различаться. Например, жители Пермского края будут получать 17 733 рубля.

Право на такую пенсию в 2022 году женщины имеют с 56,5 года, а мужчины — с 61,5. Для получения страховой пенсии также необходим определенный стаж и величина пенсионного коэффициента. В 2022 году они должны составлять не менее 13 и 23,4 соответственно.

Если на момент наступления пенсионного возраста человек не достигнет этого уровня, начисление выплат отодвинут до тех пор, пока не будут «заработаны» необходимые показатели, — максимум на пять лет. После этого человеку назначат социальную пенсию.

Фиксированная выплата к страховой пенсии, то есть базовая, гарантированная государством сумма, с учетом индексации будет равняться 6401 рублю. Остальная часть складывается из надбавок за счет трудового стажа и пенсионных коэффициентов. По достижении пенсионером 80 лет размер выплат автоматически увеличится еще вдвое.

На 25% пенсии вырастут у пожилых людей, проживающих в сельской местности. Получить выплаты смогут только неработающие пенсионеры, стаж которых в сельскохозяйственной сфере составляет не менее 30 лет. Надбавка будет переоформлена автоматически, посещать Пенсионный фонд для этого не нужно.

Социальные доплаты также получат россияне, пенсии которых оказались ниже нового прожиточного минимума — 14 009 рублей. В каждом случае расчет будет производиться индивидуально.

Новые правила выплат пенсий

С 2022 года в силу вступят и новые правила выплат пенсий. Признанных банкротами пенсионеров освободят от удержаний.

Социальные доплаты и пенсии по инвалидности будут назначаться автоматически. Для россиян старше 80 лет, а также получающих пенсию по случаю утраты кормильца вариант пенсионного обеспечения тоже должен выбираться автоматически.

Службы занятости должны будут сами предлагать назначить человеку досрочную пенсию, если он лишился работы и не может найти новую, а до наступления пенсионного возраста осталось несколько лет.

Те пенсионеры, которые получают «сельские надбавки», смогут сохранить их, даже если решат переехать в город.