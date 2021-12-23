Президент РФ Владимир Путин на прямой линии — 2021 заявил, что государство будет стараться обеспечивать рост пенсий в стране при нынешнем уровне инфляции.

Президенту был задан вопрос из Пензы: «Индексация пенсий на 5,9% запланирована в следующем годы. Но цены растут быстрее. Планируется ли компенсировать это пенсионерам?»

Путин ответил, что об этом нельзя забывать и пояснил, что правительство должно сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. Он отметил, что государству уже удавалось делать это ранее и оно сделает это вновь.

Также политик сообщил, что в 2022 году будут приняты решения и по силовому блоку, чтобы выровнять доходы людей, которые работают в правоохранительных и силовых структурах.

«Это должно коснуться и пенсий военнослужащих», — заключил Путин.

Напомним, в России в 2022 году право на страховую пенсию будет у женщин 56,5 года и мужчин 61,5 года.