Россиянам напомнили, как будут назначать пенсию в 2022 году

В России в 2022 году право на страховую пенсию будет у женщин 56,5 лет и мужчин 61,5 лет. Для получения пенсионных выплат по старости необходимо соответствовать нескольким условиям.

Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по Москве и Московской области Марина Тарасова уточнила агентству «Прайм», что претендующие на пенсию россияне должны достичь пенсионного возраста, иметь необходимый стаж и определенную величину индивидуального пенсионного коэффициента.

«Ежегодно продолжительность стажа и величина индивидуального пенсионного коэффициента будет увеличиваться, пока не станет равным 15 и 30 соответственно», — отметила Тарасова.

Если обоих показателей не хватит для возникновения права на пенсию, то ее назначение отодвинут на срок, пока не будет «заработано» необходимое количество.

Если через пять лет после достижения пенсионного возраста достичь его не получится, то россиянину назначат социальную пенсию.

В 2021 году, напомнила представитель ПФР, для получения права на страховую пенсию нужно было минимум 12 лет стажа. При этом требовалась величина индивидуального пенсионного коэффициента не меньше 21. В следующем году показатели вырастут до 13 лет и 23,4 соответственно.