Повышающий прожиточный минимум и МРОТ закон о бюджете одобрил СФ

Совет Федерации одобрил закон о бюджете на 2022–2024 годы. Проект предполагает повышение прожиточного минимума и МРОТ.

Новый закон повысит прожиточный минимум до 12 654 рублей, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — до 13 890 рублей, сообщил ТАСС.

О том, что сенаторы поддержали этот законопроект, стало известно 30 ноября. Предложение увеличить прожиточный минимум и МРОТ с 2022 года на 8,6% поступило от президента России Владимира Путина. Предполагается, что такой рост обгонит инфляцию.

Ранее величина прожиточного минимума составляла 11 653 рубля, а минимальной заработной платы — 12 792 рублей.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркивала, на что именно влияет индексация прожиточного минимума. Изменения затрагивают почти все социальные пособия: доплаты к пенсии, детские выплаты и страховые покрытия больничных листов. Таким образом, размер прожиточного минимума влияет приблизительно на 16 миллионов россиян. Также уровень МРОТ повысит и зарплаты у сотрудников бюджетных учреждений и внебюджетных секторов экономики.