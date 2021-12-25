Пенсионеры из сел Подмосковья смогут получить прибавку к выплатам

Пожилые жители Московской области и других регионов страны, которые проживают в селах, могут получить 25% надбавку к пенсии. Это фиксированная доплата, а перерасчет производится автоматически, сообщили в Пенсионном фонде России.

Проживание в селе не единственное условие для получения надбавки. Помимо этого, пенсионер не должен работать, а также иметь стаж не менее 30 лет в сельскохозяйственной сфере. Сюда относится работа в колхозах, совхозах, других таких предприятиях отрасли, а также в сфере растениеводства и животноводства.

Для получения дополнительной меры поддержки в виде фиксированной выплаты в фонд обращаться не нужно, уточнили «Известия».

В ПФР отметили, что работа, которая осуществлялась до 1992 года, включается в сельский стаж независимо от наименования занимаемой должности, специальности или профессии.