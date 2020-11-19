Одного обожгли спичкой, а другого ударили. Почему педагоги в России срываются на воспитанниках

Сразу два случая жестокого обращения с детьми в дошкольных учреждениях активно обсуждают в соцсетях. В Новосибирске воспитатель центра творчества тушила спички о руки маленьких учеников. А в Комсомольске-на-Амуре нянечка била детей и насильно запихивала в них еду. Психологи говорят, что дело в насилии «по наследству», профессиональном выгорании из-за низких зарплат и неправильном выборе профессии.

Тушила спички

В Новосибирске воспитатель детского центра «Чеширский кот» тушила спички о руки и запугивала пятилетних двойняшек, рассказала «360» мать мальчиков Светлана Силова. Женщина заметила ожог на руке у одного из сыновей и стала их расспрашивать. Поначалу мальчики боялись говорить о произошедшем, но потом рассказали, что во время прогулки воспитательница зажгла спичку и, как сообщил мальчик, «посадила огонь ему на кожу».

В травмпункте Светлане подтвердили, что у сына термический ожог второй степени правой кисти, и с медицинской справкой женщина отправилась в полицию, прокуратуру, подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН), отдел городского образования и к детскому омбудсмену. В Следственном комитете уже начали проверку.

«Как утверждает сам ребенок, делала она это не один раз. Но пятилетний ребенок еще немного не ориентируется в датах и днях недели. Он говорит, что один раз она ему это делала на завтраке, второй раз она она это делала на сон-часе, когда он не хотел спать. А третий раз — 15 сентября, когда они гуляли на улице и он ее не слушался. За плохое поведение, как он четко говорит», — пояснила женщина.

Руководитель центра Анастасия Дубовикова заявила Светлане, что ничего такого в учреждении произойти не могло. Однако женщина мирно разбираться не захотела и забрала детей из «Чеширского кота».

Сама 60-летняя воспитательница, пишет «Новосибирск Онлайн», от обвинений открещивается, утверждает, что дети могли где-то поцарапаться. А руководитель Дубовикова готовит иск о клевете и сообщила, что считает обвинения ложными. Она считает, что женщина рассердилась из-за замены педагога. В тот день Дмитриенко проводила вместо нее занятия в группе двойняшек. «Ожоги», по ее словам, — расчесанные мальчиком прыщики. Оба ребенка являются аллергиками.

«Инспектор ПДН сама допрашивала ребенка в моем присутствии. Где он четко объяснял, кто и что сделал и где сделал. Расхождений тут никаких не может быть, никакой клеветы. Когда мы поехали к инспектору, там два дома стоят друг напротив друга, окна ее кабинета выходят на площадку центра, где она притушила ему спичку на руке. Это ровно напротив окон инспектора по делам несовершеннолетних. Когда мы туда заехали на следующий день, я его не могла успокоить. Он увидел эту площадку, кричал, плакал: „Мам, вот здесь, на этой площадке она это сделала“. Инспектор видела эту его реакцию», — добавила Светлана Силова.

Новосибирский СК уже возбудил уголовное дело. «В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — уточнили в СК.

Била и кормила

А в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, уже возбудили уголовное дело из-за жестокости няни с воспитанниками ясельной группы детского сада № 42. Проверку провели после публикации соцсетях видео, на котором женщина бьет детей по голове и рукам во время ужина, а затем грубо и насильно впихивает в них еду. Воспитатель в это время спокойно ест.

«Мы не знаем, кто снял видео. Возможно, кто-то из прохожих что-то услышал и стал снимать с улицы. Видео вчера начало распространяться по Сети, но только сегодня дошло до нашей группы. У нас там есть мальчик, который уже довольно хорошо говорит, и он действительно жаловался, что, мол, „няня деток била“, но мы не обращали внимания. А у меня ребенок стал бояться резких жестов руками, как будто его сейчас ударят. Я сначала не понимала, что происходит, а теперь все очевидно», — рассказала порталу komcity.ru одна из мам.

Это недопустимый инцидент, заявила «360» уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко. Руководство департамента городского образования приняло решение уволить няню и воспитателя.

«Люди, которые занимаются деятельностью, связанной непосредственно с несовершеннолетними, должны учитывать все особенности своей профессии и регулярно проходить соответствующую подготовку, повышение квалификации, учиться работать с собой, если есть какие-то сбои в работе и недопонимания», — добавила Трегубенко.

Насилие «по наследству»

Случаи жестокого обращения педагогов с детьми возникают по двум причинам, пояснила «360» внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Москвы Анна Портнова. Зачастую люди выбирают себе не ту профессию. У них не хватает терпения, им тяжело работать с маленькими детьми, которые нередко бывают капризными, непослушными и так далее.

«Во-вторых, это говорит о среде, в которой эти нянечки выросли. Наверное, их самих били, они не видят в этом ничего особенного. К сожалению, они не понимают, что сами подвергались в детстве насилию — они жертвы насилия. И сейчас то же самое они делают с другими детьми. Как раз эти женщины, вполне возможно, не уходят от мужей, которые их избивают. Это такая проблема семейного насилия, которая из поколения в поколение переходит стереотипами», — сказала Портнова.

Такие ситуации, считает психиатр, были всегда. Просто раньше они не становились предметом внимания СМИ, не было соцсетей и смартфонов, на которые фиксируют издевательства. Дополнительный фактор, подхлестывающий раздражительность педагогов, — низкие зарплаты в сфере дошкольного образования.

«Низкая зарплата — один из факторов профессионального выгорания. Оно наступает быстрее, чем если бы люди получали хорошую и достойную зарплату, держались бы за это место и работа не вызывала бы у них раздражение», — добавила Портнова.

Как ни странно, но дети часто молчат или не сразу говорят родителям об издевательствах. И дело тут не в отсутствии доверительных отношений с матерью или отцом. Голова ребенка, уточнила психиатр, устроена так, что он воспринимает взрослых как людей более важных, более совершенных. И если эти люди сердятся, то ребенок чувствует себя виноватым и старается об этом не рассказывать.

«Это известная вещь, что о насилии, сексуальном насилии жертвы рассказывают спустя много лет, когда осознают, что с ними произошло. А до этого боятся рассказать, чтобы их не обвинили, что это они виноваты, они спровоцировали. Раз накричали, значит, я что-то не то сделал. Если я дома об этом расскажу, родители тоже могут рассердиться», — заключила Портнова.