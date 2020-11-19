Няня детсада в Хабаровском крае насильно кормила ребенка и била его по рукам. Видео

В Сети появилось видео, на котором няня детского сада в Комсомольске-на-Амуре бьет ребенка и насильно его кормит. Местная прокуратура начала проверку.

Случай жестоко обращения с ребенком во время обеда произошел в детском саду № 42. На кадрах видно, как раздраженная сотрудница учреждения подходит к детсадовцу и толкает его. Видимо, ребенок отвлекся от трапезы. Через несколько секунд няня снова подходит к столику и уже бьет ребенка по рукам, а после насильно запихивает ему в рот несколько ложек с едой.

«Выясняются обстоятельства случившегося. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, допустивших применение насилия в отношении малолетнего воспитанника», — передает ТАСС слова представителя прокуратуры Хабаровского края.

В четверг в СМИ появилась информация об издевательствах воспитательницы над детьми детского языкового центра в Новосибирске. Мама двух учеников обвинила сотрудницу в том, что та якобы тушила спички об руки пятилетних мальчиков и запугивала их. Сама воспитательница заявляет, что ее оболгали.