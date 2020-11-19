Воспитательницу и няню детского сада в Комсомольске-на-Амуре уволили после видео с избиением детей

Няню в детском саду Комсомольска-на-Амуре, которая применяла физическую силу, чтобы заставить детей есть, уволили. Об этом «360» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

В Сети опубликовали видео, где няня детского сада № 42 в Комсомольске-на-Амуре бьет по рукам ребенка и заставляет его есть через силу. Прокуратура уже начала проверку по сообщению о жестоком обращении с детьми.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко рассказала «360», что это недопустимо. Руководство управления образования Комсомольска-на-Амуре уже уволило воспитателя, который за всем наблюдал, и помощника воспитателя — то есть саму няню.

«Люди, которые занимаются деятельностью, связанной с несовершеннолетними, должны учитывать все особенности своей профессии и регулярно проходить соответствующую подготовку, повышение квалификации. Учиться работать с собой, если есть какие-то сбои или недопонимания. Что касается этого инцидента, он уже попал в поле зрения прокуратуры Комсомольска-на-Амуре, а также СУ СК по Хабаровскому краю. Заведено уголовное дело по статье 156 УК РФ», — пояснила Трегубенко.

Она добавила, что внимание следователей обратили на необходимость исследовать в том числе вопросы воспитания детей в семьях участников этого инцидента — не допускают ли они подобного отношения к собственным детям и нет ли необходимости в профилактических мерах.

«Сотрудник допустил неправомерные действия в отношении ребенка во время исполнения своих должностных обязанностей. Принудительно заставлял принимать пищу, применяя физическую силу. Родители ребенка пока к уполномоченным не обращались. Но если такая необходимость возникнет, все юридические консультации им будут даны. Скорее всего, это будет обращение в суд для применения мер ответственности», — заключила Виктория Трегубенко.

Пока нет информации, получил ли ребенок травму. Следствие продолжается.