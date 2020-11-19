Директор новосибирского центра развития назвала «ложными обвинениями» новости о тушении спичек о детей

Директор новосибирского центра развития, где педагоги могли издеваться над детьми, отрицает все обвинения. Делом уже занялся местный СК.

Жительница Новосибирска Светлана Силова рассказала, что над ее сыновьями издевается воспитатель детского центра «Чеширский кот» Надежда Дмитриенко. Женщина нашла на руках детей ожоги и покраснения после посещения сада, передает сайт «НГС.Новости». Она предположила, что о ее сыновей тушили спички.

Однако директор центр Анастасия Дубовикова отрицает все обвинения.

«Я считаю, что это ложное обвинение. Педагог тоже все отрицает. Я буду разговаривать, когда мы узнаем, к чему это все приведет», — заявила «360» Анастасия Дубовикова.

Она уверена, что вся история — это наговор со стороны матери двойняшек. Однако Светлана Силова предоставила СМИ справку о термическом ожоге ладони одного из своих сыновей и заключение психолога, в котором говорится, что мальчик не склонен к фантазированию.

Следственный комитет уже начал проверку по этому делу.

«СУ СКР по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по информации, размещенной в СМИ, о том, что жительница Новосибирска обвинила воспитателя одного из детских центров языкового развития и творчества в издевательствах над ее пятилетними сыновьями-двойняшками», — рассказала журналистам помощник руководителя СУ СК РФ по области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. Ее слова приводит ТАСС.

Также информацию об издевательствах над несовершеннолетними проверят уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко и прокуратура региона.