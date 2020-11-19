Директор новосибирского центра развития назвала «ложными обвинениями» новости о тушении спичек о детей
Жительница Новосибирска Светлана Силова рассказала, что над ее сыновьями издевается воспитатель детского центра «Чеширский кот» Надежда Дмитриенко. Женщина нашла на руках детей ожоги и покраснения после посещения сада, передает сайт «НГС.Новости». Она предположила, что о ее сыновей тушили спички.
Однако директор центр Анастасия Дубовикова отрицает все обвинения.
«Я считаю, что это ложное обвинение. Педагог тоже все отрицает. Я буду разговаривать, когда мы узнаем, к чему это все приведет», — заявила «360» Анастасия Дубовикова.
Она уверена, что вся история — это наговор со стороны матери двойняшек. Однако Светлана Силова предоставила СМИ справку о термическом ожоге ладони одного из своих сыновей и заключение психолога, в котором говорится, что мальчик не склонен к фантазированию.
Следственный комитет уже начал проверку по этому делу.
«СУ СКР по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по информации, размещенной в СМИ, о том, что жительница Новосибирска обвинила воспитателя одного из детских центров языкового развития и творчества в издевательствах над ее пятилетними сыновьями-двойняшками», — рассказала журналистам помощник руководителя СУ СК РФ по области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. Ее слова приводит ТАСС.
Также информацию об издевательствах над несовершеннолетними проверят уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко и прокуратура региона.