«Посадила огонь на тело». Мать из Новосибирска подаст в суд из-за издевательств над ребенком в центре развития

Подопечный новосибирского центра развития «Чеширский кот» пожаловался на издевательства воспитательницы. Мама мальчика Светлана Силова рассказала «360», что женщина трижды позволила себе грубость по отношению к ребенку.

Ожог на руке пятилетнего сына жительница Новосибирска увидела вечером и начала расспрашивать, откуда он взялся. Ребенок признался не сразу — был запуган «страхами», которые ему внушала сотрудница центра.

«За какой-то мелкий проступок зажгла спичку и, как ребенок говорит, „посадила ему огонь на тело“», — пояснила Светлана.

Она обратилась с сыном в травмпункт, взяла справку о термическом ожоге второй степени и подала заявление в МВД, прокуратуру, инспекцию по делам несовершеннолетних и отдел образования.

Директор центра Анастасия Дубовикова все обвинения отрицает и заявляет, что Силова клевещет на ее сотрудницу. Однако с мальчиком беседовали специалист и инспектор по делам несовершеннолетних.

«Мы обращались к психологу. И когда ходили писать заявление, инспектор сама опрашивала, и ребенок четко объяснил. <…> Делала это не один раз. На завтраке, во время тихого часа — потому что он не хотел спать, третий раз — 15 сентября, на прогулке. За „плохое поведение“ и непослушание. Двор — прямо напротив окон инспектора по делам несовершеннолетних. Три метра от окна», — пояснила женщина. Что требовала воспитатель, мальчик так толком объяснить и не смог.

Светлана перестала водить своих детей в центр развития. По ее словам, воспитательница по-прежнему там работает. Женщина пока не получила результаты проведенной экспертизы и попросила контролировать ход дела детского омбудсмена.

Когда Силова прислала руководителю центра аудиозапись разговора с сыном о произошедшем и фотографию ожога, Дубовикова начала оправдывать как все детское учреждение, так и воспитательницу. Она заявила, что спичек в центре нет, а сделать подобное с ребенком педагог просто не могла.

Водить детей в сад Светлана отказалась. Женщина уверена, что дети не могут выдумывать подобное в пятилетнем возрасте. Сейчас дело встало.

«Добиться результатов экспертизы я не могу. <…> Буду обращаться в суд, не хочу оставлять это просто так», — подчеркнула мама мальчика. К Анастасии Дубовиковой у нее претензий нет.