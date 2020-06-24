Парады Победы прошли по всей России. Как это было

Парады в честь 75-летия Великой Победы прошли сегодня в 28 городах России. Начались торжественные шествия в Петропавловске-Камчатском, а завершились в Калининграде. Праздничная эстафета растянулась более чем на десять часов.

Петропавловск-Камчатский

Около 900 военнослужащих прошли парадным строем по улице Ленина под аккомпанемент сводного военного оркестра, сообщили в пресс-службе Минобороны. Военная техника в этом году участие в церемонии не принимала.

В параде приняли участие военнослужащие пограничного управления ФСБ, отдельного корпуса внутренней стражи, главного управления краевого МЧС, курсантов военно-учебного центра при Камчатском государственном техническом университете и других армейских частей и соединений.

Из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса зрителей на параде практически не было. Для них организовали прямую телетрансляцию. Перед началом мероприятия подразделения радиационной, химической и биологической защиты обработали проезжую часть специальным средством. Участники шествия сдали тесты на COVID-19, поэтому церемонию проводили без масок.

Владивосток

Уже через час эстафету приняли во Владивостоке. Там торжество началось в 09:00 по местному времени с подъема государственного и Андреевского флагов перед штабом Тихоокеанского флота. В 09:30 на продезинфицированную заранее Светланскую улицу вышли 1,6 тысячи пограничников, моряков и курсантов высших вузов.

Всех их заранее проверили на отсутствие COVID-19. На трибуны с соблюдением масочного режима пустили всего около 200 особых гостей — ветеранов, волонтеров и журналистов.

Колонну из 57 единиц военной техники возглавил легендарный Т-34. За ним следовали бронеавтомобили «Тигр», БТР, танки Т-80БВ, установки «Град», комплексы «Бастион» с ракетами «Оникс» и так далее. Завершила шествие колонна ретротехники.

Волгоград

Юбилейный парад в Волгограде с соблюдением всех антикоронавирусных мер безопасности приняли на площади Павших борцов. Пешие парадные расчеты составили не только из военнослужащих, сотрудников МЧС и Нацгвардии, но и из донских казаков и работников регионального УФСИН. Все они были одеты не только в современную, но и ретроформу времен Великой Отечественной войны.

По главной площади города-героя проехали танки Т-90, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие БМП-3, комплексы «Тор-М2», «Стрела-10» и «Штурм-С», самоходные гаубицы, старинная военная техника и многое другое. Популярный актер Сергей Безруков поделился с подписчиками интересными кадрами с этого мероприятия.

В воздухе фигуры и маневры совершили боевые вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35 и самолеты Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34. Завершилось мероприятие праздничным фейерверком в цветах российского триколора.

Москва

Самым масштабным и красочным, конечно же, стал московский парад Победы. Телеканал «360» вел прямую трансляцию этого мероприятия. В пеших расчетах приняли участие около 15 тысяч военнослужащих России, а также Армении, Белоруссии, Китая, Сербии, Индии, Казахстана и других государств.

Зрителям показали 234 единицы военной техники. Открыла шествие колонна знаменитых Т-34. За ними следовала другая ретротехника времен ВОВ — противотанковые установки Су-100, и фронтовые «джипы» ГАЗ-64 и ГАЗ-67. Остальные 17 групп состояли из современного вооружения российской армии. Более 20 единиц вооружения участвовали в параде впервые. Например, тяжелая огнеметная система — ТОС-2, наследник легендарной «Катюши» реактивный «Торнадо-С», уникальные машины с системой дистанционного минирования «Листва» и многое другое.

Владимир Путин поздравил с праздником ветеранов и участников Великой Отечественной войны, а также всех россиян. Гостям парада подарили модели танка Т-34, самолета Ил и знаменитой «Катюши». А в небе пролетели 75 самолетов и вертолетов. В том числе звено истребителей пятого поколения Су-57. А после парада Владимир Путин и главы других государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Калининград

Завершилась юбилейная эстафета в Калининграде. Там, несмотря на предупреждения властей об ограничении числа зрителей, многие горожане все же вышли в центр города.

В параде задействовали около тысячи военнослужащих и представителей силовых ведомств, 75 единиц техники и 20 самолетов и вертолетов авиации Балтийского флота.