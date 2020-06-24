Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне во время парада. После этого он объявил минуту молчания.

«Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, наши уважаемые зарубежные гости, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной, нравственной высоте», — сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что легендарный Парад Победителей, который состоялся у стен Кремля, остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной и жизни над смертью.

Парад Победы, который в этом году перенесли на 24 июня из-за пандемии коронавируса, начался в Москве, на Красной площади, в 10:00. «360» ведет прямую трансляцию праздничного мероприятия. В столицу России прилетели лидеры некоторых иностранных государств и руководители международных организаций. После парада Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, примет гостей в Кремле и вручит государственные премии выдающимся гражданам России.