Путин напомнил о вкладе СССР в победу над нацизмом

Во время поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне президент России Владимир Путин заявил, что советский народ сокрушил нацизм. Люди из всех республик Советского Союза одолели страшное зло.

«Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ. Миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза. <…> Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло», — подчеркнул Путин.

Глава России заявил, что солдатам Красной армии не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Советские воины стремились одержать победу и вернуться домой. Они заплатили за свободу Европы невосполнимую цену. Путин добавил, что сейчас невозможно представить, что бы было с миром, если бы на его защиту не встала Красная армия.

В этом году парад Победы проходит в Москве 24 июня из-за пандемии коронавируса. На праздник в столицу России приехали руководители нескольких иностранных государств и международных организаций. Всех зрителей в целях безопасности рассадили на трибунах по принципу социального дистанцирования. Гостям парада подарили миниатюрные копии самолета Ил, танка Т-34 и артиллерийской установки «Катюша».