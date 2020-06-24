Путин напомнил о вкладе СССР в победу над нацизмом
«Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ. Миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза. <…> Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло», — подчеркнул Путин.
Глава России заявил, что солдатам Красной армии не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Советские воины стремились одержать победу и вернуться домой. Они заплатили за свободу Европы невосполнимую цену. Путин добавил, что сейчас невозможно представить, что бы было с миром, если бы на его защиту не встала Красная армия.
В этом году парад Победы проходит в Москве 24 июня из-за пандемии коронавируса. На праздник в столицу России приехали руководители нескольких иностранных государств и международных организаций. Всех зрителей в целях безопасности рассадили на трибунах по принципу социального дистанцирования. Гостям парада подарили миниатюрные копии самолета Ил, танка Т-34 и артиллерийской установки «Катюша».